Bệnh nhân rối loạn tâm thần do rượu trèo lên nóc bệnh viện ở Đắk Lắk

TPO - Một bệnh nhân điều trị rối loạn tâm thần do rượu tại Đắk Lắk bất ngờ trèo lên nóc khu điều trị, không chịu xuống.

Tối 18/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa giải cứu thành công một bệnh nhân trèo lên nóc nhà tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng cứu hộ đã đưa bệnh nhân xuống phía dưới an toàn.

Bệnh nhân được xác định là ông V.M.T. (58 tuổi, trú ở xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng). Theo thông tin ban đầu, ông T. nhập viện lúc 5h30 cùng ngày và được chẩn đoán rối loạn tâm thần do sử dụng rượu. Đến khoảng 18h05, bệnh nhân bất ngờ trèo lên nóc khu điều trị của bệnh viện, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhận được tin báo từ cán bộ bệnh viện, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 9 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng cứu hộ xác định ông T. không tỉnh táo, có nhiều biểu hiện bất thường và liên tục di chuyển trên mái nhà, có thể leo sang các khu vực liền kề nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Các chiến sĩ sau đó đã trèo lên mái nhà cao hơn 4m để tiếp cận, đồng thời kiên trì vận động, trấn an bệnh nhân.

Sau quá trình khống chế, lực lượng chức năng đã đưa ông T. xuống mặt đất an toàn bằng thang chuyên dụng.