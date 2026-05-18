Ông Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới hai cán bộ

TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - Lê Quốc Phong - đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý của Đảng đến hai cán bộ lão thành Nguyễn Văn Thơ và Lê Thị Vĩnh Cửu.

Chiều 18/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - Lê Quốc Phong - đã đến dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới ông Nguyễn Văn Thơ, đảng viên Chi bộ khu phố 83, Đảng bộ phường Hiệp Bình.

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong đã trao phần thưởng cao quý của Đảng do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký tặng nhằm ghi nhận những đóng góp, cống hiến của ông Nguyễn Văn Thơ trong suốt quá trình hoạt động, công tác trên nhiều lĩnh vực, cương vị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM gửi lời thăm hỏi và chúc vị cán bộ lão thành dồi dào sức khỏe, tiếp tục là niềm động viên, chỗ dựa tinh thần lớn lao cho con cháu và địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - Lê Quốc Phong - trao Huy hiệu cao quý tặng đảng viên Nguyễn Văn Thơ. Ảnh: Ngô Tùng.

Đảng ủy phường Hiệp Bình tặng bức khánh chúc mừng cụ Nguyễn Văn Thơ trong dịp đặc biệt.

Ông Nguyễn Văn Thơ sinh năm 1927, quê quán xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình. Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc nhà máy gỗ tỉnh Nam Định, Hiệu trưởng Trường đào tạo cán bộ công nghiệp địa phương (thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ); Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nam, Phó trưởng ban Công nghiệp, Tỉnh ủy tỉnh Nam Hà; Thường vụ Thành ủy kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố Nam Định, Chủ tịch Công đoàn Công ty khảo sát và thiết kế dầu khí tại Vũng Tàu (thuộc Tổng cục Dầu khí Việt Nam)…

Lãnh đạo Thành ủy, Đảng ủy phường Hiệp Bình, Chi bộ khu phố 83 và gia đình chụp ảnh lưu niệm với đảng viên Nguyễn Văn Thơ. Ảnh: Ngô Tùng.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - Lê Quốc Phong - đã đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu (Lê Thị Bình), nguyên Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống của đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu. Ông Phong chúc đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu sống vui, sống khỏe cùng con cháu, mãi là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - Lê Quốc Phong - trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu. Ảnh: Phan Anh.



Lãnh đạo Thành ủy, Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh và gia đình chúc mừng đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu. Ảnh: Phan Anh.

Thay mặt gia đình, bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình (con dâu của đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu) trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Thành ủy TPHCM đã dành thời gian đến dự, trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và thăm hỏi sức khỏe của bà Lê Thị Vĩnh Cửu cùng gia đình.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân bày tỏ đây là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với gia đình khi đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý ghi nhận chặng đường cống hiến, sự kiên trung, son sắt với Đảng và cách mạng.

Đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu sinh năm 1928, quê quán xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Bà tham gia cách mạng từ rất sớm, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong phong trào phụ nữ, Mặt trận Việt Minh.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, bà là Tổ trưởng, Hội trưởng Phụ nữ Cứu quốc hộ 2, Thư ký Mặt trận Việt Minh; Bí thư Chi bộ 2 phụ trách Phụ nữ Cứu Quốc hộ 2 và Mặt trận Việt Minh, giữ nhiều vị trí tại Quận ủy quận 4, Ban Phụ vận Đô thị Sài Gòn - Gia Định, Ban Phụ vận đô thị thuộc Đặc khu ủy Sài Gòn.

Bà nhiều lần bị địch bắt, giam giữ tại các nhà giam Chí Hòa, Thủ Đức, Tân Hiệp, Đề lao Gia Định và Côn Đảo nhưng vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản, tiếp tục hoạt động cách mạng sau khi được trả tự do.

Sau ngày đất nước thống nhất, bà tiếp tục tham gia công tác tại quận 2, quận 1 và sau đó là Trưởng Phòng Thương binh và Xã hội quận 1. Từ năm 1982 đến nay, bà nghỉ hưu, tiếp tục sinh hoạt Đảng tại địa phương, giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên.