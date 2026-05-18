Tỉnh Tây Ninh nêu lý do phải khẩn trương tiêu hủy đàn đà điểu vô chủ ven đường

TPO - Sau khi phát hiện đàn đà điểu nhiều con chết, bị thương nặng và không xác định được chủ sở hữu tại xã Tân Thạnh, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ nhằm phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

Ngày 18/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo về vụ phát hiện đàn đà điểu chết, bị thương, không rõ nguồn gốc tại ấp 7 Mét, xã Tân Thạnh.

Theo đó, rạng sáng 17/5, Trưởng ấp 7 Mét (xã Tân Thạnh) nhận tin báo từ người dân về việc xuất hiện nhiều con đà điểu tại khu đất trống ven đường tỉnh 837B.

Bước đầu kiểm tra cho thấy có tổng cộng 10 con đà điểu, trong đó 6 con đã chết tại chỗ. Hai con còn sống nhưng trong tình trạng suy yếu, không thể đi lại; hai con khác hoảng loạn, chạy ra khu vực đường giao thông.

Hiện trường người dân phát hiện nhiều con đà điểu chết ven đường. Ảnh: CTV

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường, đàn đà điểu không có người quản lý và chưa rõ nguồn gốc, Trưởng ấp 7 Mét đã báo cáo UBND xã Tân Thạnh và Trạm Chăn nuôi, Thú y khu vực phối hợp xử lý.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường. Bước đầu ghi nhận mỗi con đà điểu nặng khoảng 85-120kg.

Qua xác minh ban đầu, địa phương chưa xác định được chủ đàn đà điểu. Chính quyền cơ sở cho biết trên địa bàn không có hộ dân nào đăng ký nuôi đà điểu, người dân xung quanh cũng không biết số động vật này xuất hiện từ đâu.

Tại hiện trường, nhiều con đà điểu chết có dấu hiệu bị cột hai chân, vùng cổ đến mỏ bị rách, chân trầy xước nghiêm trọng. Ngoài ra, khu vực đùi, ức, cánh và đầu xuất hiện nhiều vết thương, nghi bị tác động bởi ngoại lực hoặc vật cứng.

Đối với 4 con còn sống, có 2 con bị thương nặng ở vùng lưng, chân, cổ và cánh rồi chết sau đó. Hai con còn lại mất kiểm soát và chạy ra đường 837B.

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh tiến hành tiêu hủy 10 con đà điểu được phát hiện tại ấp 7 Mét, xã Tân Thạnh.

Qua kiểm tra bước đầu, ngành thú y chưa phát hiện dấu hiệu đặc trưng của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia cầm như cúm gia cầm độc lực cao. Tuy nhiên, do đàn đà điểu không rõ nguồn gốc, nhiều con chết và bị thương nặng nên lực lượng chức năng quyết định tiêu hủy toàn bộ để phòng ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Tân Thạnh đã phối hợp địa phương thu gom, tiêu hủy toàn bộ số đà điểu bằng hình thức đốt và chôn lấp ngay tại khu vực phát hiện. Khu vực xung quanh hiện trường cũng được phun hóa chất tiêu độc, khử trùng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đề nghị địa phương tiếp tục xác minh nguồn gốc đàn đà điểu, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vận chuyển, bỏ lại động vật chết hoặc bị thương gây mất an toàn phòng chống dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.