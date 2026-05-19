Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran để đàm phán

TPO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã tạm dừng một cuộc tấn công theo kế hoạch nhằm vào Iran để mở đường cho các cuộc đàm phán về một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, sau khi Iran gửi một đề xuất hòa bình mới tới Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trong bài đăng của mình, Tổng thống Trump cho biết, ông đã chỉ thị quân đội Mỹ “không thực hiện cuộc tấn công theo kế hoạch vào Iran trong ngày mai, nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn vào Iran, bất cứ lúc nào, trong trường hợp không đạt được một thỏa thuận chấp nhận được”.

Theo ông Trump, việc hoãn cuộc tấn công được thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo Qatar, Ả-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, với lý do “một thỏa thuận sẽ được thực hiện, một thỏa thuận chấp nhận được với Mỹ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và xa hơn”. Thông tin chi tiết về thỏa thuận chưa được tiết lộ.

Bài đăng của ông Trump được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố, quan điểm của Tehran đã được "truyền đạt đến phía Mỹ thông qua Pakistan", nhưng không cung cấp chi tiết.

Một nguồn tin Pakistan xác nhận, Islamabad đã chia sẻ đề xuất mới nhất với Washington. Nhưng "tiến trình gặp nhiều khó khăn". Các bên "liên tục thay đổi mục tiêu", nguồn tin Pakistan cho biết, và nói thêm: "Chúng ta không còn nhiều thời gian”.

Iran vẫn giữ thái độ cứng rắn trong các tuyên bố được phát trên truyền thông nhà nước sau thông báo của ông Trump, cảnh báo Mỹ và các đồng minh không nên phạm thêm bất kỳ "sai lầm chiến lược hay tính toán sai lầm" nào trong việc tấn công Iran, đồng thời khẳng định lực lượng vũ trang Iran "được chuẩn bị kỹ lưỡng và mạnh mẽ hơn trước đây".

Bộ Tư lệnh Khatam al-Anbiya của Iran cho biết, lực lượng vũ trang nước này "sẵn sàng nổ súng" trong trường hợp Mỹ nối lại tấn công, theo hãng thông tấn Tasnim.

"Bất kỳ hành động gây hấn nào mới cũng sẽ bị đáp trả nhanh chóng, dứt khoát, mạnh mẽ và trên diện rộng", chỉ huy Bộ Tư lệnh Khatam al-Anbiya - ông Ali Abdollahi - được trích dẫn nói.

Đề xuất hòa bình mới, theo mô tả của một nguồn tin cấp cao, dường như tương tự ở nhiều khía cạnh với đề xuất trước đó của Iran, mà ông Trump tuần trước đã bác bỏ là "vô nghĩa".

Cuộc đàm phán sẽ tập trung trước tiên vào việc chấm dứt chiến tranh, mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường cung cấp dầu mỏ quan trọng mà Iran đã phong tỏa, và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hàng hải.

Các vấn đề gây tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân và làm giàu uranium của Iran sẽ được hoãn lại đến các vòng đàm phán sau.

Trong một động thái thiện chí của Washington, nguồn tin cấp cao của Iran hôm 18/5 cho biết, Mỹ đã đồng ý giải phóng một phần tư số tiền bị đóng băng của Iran - tổng cộng hàng chục tỷ đô la - đang được giữ trong các ngân hàng nước ngoài.

Nguồn tin Iran cũng tiết lộ, Washington đã thể hiện sự linh hoạt khi đồng ý cho phép Iran tiếp tục một số hoạt động hạt nhân hòa bình dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Mỹ còn được cho là đã đồng ý miễn trừ các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, những thông tin này là sai sự thật.