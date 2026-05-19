Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran để đàm phán

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã tạm dừng một cuộc tấn công theo kế hoạch nhằm vào Iran để mở đường cho các cuộc đàm phán về một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, sau khi Iran gửi một đề xuất hòa bình mới tới Washington.

tai-xuong-1.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trong bài đăng của mình, Tổng thống Trump cho biết, ông đã chỉ thị quân đội Mỹ “không thực hiện cuộc tấn công theo kế hoạch vào Iran trong ngày mai, nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn vào Iran, bất cứ lúc nào, trong trường hợp không đạt được một thỏa thuận chấp nhận được”.

Theo ông Trump, việc hoãn cuộc tấn công được thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo Qatar, Ả-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, với lý do “một thỏa thuận sẽ được thực hiện, một thỏa thuận chấp nhận được với Mỹ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và xa hơn”. Thông tin chi tiết về thỏa thuận chưa được tiết lộ.

Bài đăng của ông Trump được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố, quan điểm của Tehran đã được "truyền đạt đến phía Mỹ thông qua Pakistan", nhưng không cung cấp chi tiết.

Một nguồn tin Pakistan xác nhận, Islamabad đã chia sẻ đề xuất mới nhất với Washington. Nhưng "tiến trình gặp nhiều khó khăn". Các bên "liên tục thay đổi mục tiêu", nguồn tin Pakistan cho biết, và nói thêm: "Chúng ta không còn nhiều thời gian”.

Iran vẫn giữ thái độ cứng rắn trong các tuyên bố được phát trên truyền thông nhà nước sau thông báo của ông Trump, cảnh báo Mỹ và các đồng minh không nên phạm thêm bất kỳ "sai lầm chiến lược hay tính toán sai lầm" nào trong việc tấn công Iran, đồng thời khẳng định lực lượng vũ trang Iran "được chuẩn bị kỹ lưỡng và mạnh mẽ hơn trước đây".

Bộ Tư lệnh Khatam al-Anbiya của Iran cho biết, lực lượng vũ trang nước này "sẵn sàng nổ súng" trong trường hợp Mỹ nối lại tấn công, theo hãng thông tấn Tasnim.

"Bất kỳ hành động gây hấn nào mới cũng sẽ bị đáp trả nhanh chóng, dứt khoát, mạnh mẽ và trên diện rộng", chỉ huy Bộ Tư lệnh Khatam al-Anbiya - ông Ali Abdollahi - được trích dẫn nói.

Đề xuất hòa bình mới, theo mô tả của một nguồn tin cấp cao, dường như tương tự ở nhiều khía cạnh với đề xuất trước đó của Iran, mà ông Trump tuần trước đã bác bỏ là "vô nghĩa".

Cuộc đàm phán sẽ tập trung trước tiên vào việc chấm dứt chiến tranh, mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường cung cấp dầu mỏ quan trọng mà Iran đã phong tỏa, và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hàng hải.

Các vấn đề gây tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân và làm giàu uranium của Iran sẽ được hoãn lại đến các vòng đàm phán sau.

Trong một động thái thiện chí của Washington, nguồn tin cấp cao của Iran hôm 18/5 cho biết, Mỹ đã đồng ý giải phóng một phần tư số tiền bị đóng băng của Iran - tổng cộng hàng chục tỷ đô la - đang được giữ trong các ngân hàng nước ngoài.

Nguồn tin Iran cũng tiết lộ, Washington đã thể hiện sự linh hoạt khi đồng ý cho phép Iran tiếp tục một số hoạt động hạt nhân hòa bình dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Mỹ còn được cho là đã đồng ý miễn trừ các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, những thông tin này là sai sự thật.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Iran #đàm phán hòa bình #Tổng thống Mỹ Donald Trump #xung đột Mỹ - Iran #Mỹ hoãn tấn công Iran #Pakistan #eo biển Hormuz

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe