Miền Bắc đón mưa lớn diện rộng từ đêm nay

Nguyễn Hoài

TPO - Lượng mưa từ đêm nay (19/5) đến đêm 20/5 ở miền Bắc có thể từ 40-80mm, có nơi trên 180mm, nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng cục bộ và lũ quét, sạt lở đất ở miền núi. Các khu vực khác trên cả nước trong chiều tối nay cũng có mưa dông, cục bộ có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoạt động mạnh của vùng hội tụ gió kết hợp với rãnh áp thấp sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng từ đêm nay đến đêm mai (19/5) ở miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An.

Dự báo lượng mưa có thể lên tới 40-80mm, có nơi trên 180mm. Trong mưa dông có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ ở các đô thị, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi.

Trước khi đón mưa dông, ngày hôm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Khu vực đồng bằng ít mưa, trời nắng.

Nhiệt độ cao nhất miền Bắc hôm nay từ 30-33 độ, thấp nhất 24-27 độ, vùng núi dưới 24 độ.

Hà Nội ban ngày ít mưa, trời nắng, từ đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo ngày 21/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Miền Bắc đón mưa lớn diện rộng từ đêm 19/5 đến đêm 20/5.

Hà Tĩnh đến Huế ngày ít mưa, riêng chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên ngày hôm nay ít mưa, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và đêm nay ở Hà Tĩnh đến Bình Thuận cũ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong hai ngày 20-21/5, các khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa to.

