Văn hóa

Thác 9 tầng - công trình giá trị văn hóa, tâm linh đặc biệt trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngọc Tú

TPO - Được thiết kế với hình tượng chín tầng nước tượng trưng cho “9 chữ Cù lao”, công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan quê hương Bác Hồ mà còn gửi gắm đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công lao sinh thành, dưỡng dục.

Chiều 18/5, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình Thác 9 tầng tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2026, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026). Công trình góp phần hoàn thiện thêm không gian văn hóa - lịch sử giàu ý nghĩa tại quê hương Bác Hồ.

Toàn cảnh không gian buổi lễ.

Dự án Thác 9 tầng được xây dựng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, thuộc Khu Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, Nghệ An). Công trình có tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng do T&T Group tài trợ kinh phí.

Đây là một trong những hạng mục thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 11/2020. Công trình được khởi công vào tháng 11/2023 với mong muốn tri ân công lao sinh thành, dưỡng dục của bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện cảnh quan tổng thể, tạo thêm điểm nhấn cho du khách khi về tham quan, thăm viếng khu mộ. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thác 9 tầng gồm ba hạng mục chính: hồ nước trung tâm, khu suối - thác và hệ thống đường dạo cảnh quan. Công trình được thiết kế hài hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên và yếu tố văn hóa bản địa. Điểm nhấn đặc biệt là hình tượng chín tầng nước, biểu trưng cho “9 chữ Cù lao” gồm: Sinh, Cúc, Phủ, Súc, Trưởng, Dục, Cố, Phục, Phúc - như lời nhắc nhở về công lao sinh thành, dưỡng dục to lớn của cha mẹ đối với con cái.

Dòng nước luân chuyển qua từng tầng bậc còn mang ý niệm về sự trường tồn, vĩnh hằng và thể hiện lòng thành kính, tưởng niệm sâu sắc của du khách khi về viếng mộ bà Hoàng Thị Loan.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An - nhấn mạnh công trình không chỉ mang giá trị văn hóa, tâm linh sâu sắc mà còn là món quà đầy ý nghĩa dâng lên Mẹ Hoàng Thị Loan và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An - phát biểu tại buổi lễ.

Theo bà Hạnh, công trình được khởi nguồn từ ý tưởng tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng và lòng biết ơn đối với công lao sinh thành, dưỡng dục của người mẹ. Lấy cảm hứng từ hình tượng người mẹ Việt Nam hiền hậu, tảo tần và giàu đức hy sinh, Thác 9 tầng mang đậm giá trị biểu tượng về văn hóa, tâm linh cũng như triết lý nhân văn của dân tộc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An khẳng định tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và hoàn thiện cảnh quan khu vực để nơi đây thực sự trở thành công trình tri ân, tưởng niệm xứng tầm với công đức của Mẹ Hoàng Thị Loan, đáp ứng nhu cầu tham quan, thăm viếng của nhân dân và du khách, đồng thời góp phần quảng bá, phát huy giá trị của Khu Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh công trình Thác 9 tầng.
Công trình biểu tượng cho 9 chữ Cù lao: Sinh, Cúc, Phủ, Súc, Trưởng, Dục, Cố, Phục, Phúc, như lời nhắc về công lao sinh thành, dưỡng dục lớn lao của cha mẹ đối với con cái.
Ngọc Tú
#Nghệ An #Chủ tịch Hồ Chí Minh #thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh #khu mộ Bà Hoàng Thị Loan #thác 9 tầng #T&T #tập đoàn T&T #Lễ hội Làng Sen 2026

