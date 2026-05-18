Khởi công 'siêu dự án' nhiệt điện ở Nghệ An

TPO - Sau khi hoàn thiện, Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập Sau sẽ góp phần thu hút vốn đầu tư cho sản xuất công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Nghệ An.

Ngày 18/5, tại phường Tân Mai, Nghệ An, tỉnh Nghệ An tổ chức Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Dự án có tầm quan trọng lớn, là dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư tại Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII). Đây là một trong những dự án năng lượng quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ hiện nay.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2026 với tổng vốn đầu tư khoảng 59.372 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ USD. Dự án do liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và Tập đoàn năng lượng SK Innovation (Hàn Quốc) đầu tư.

Theo quy hoạch, dự kiến nhu cầu sử dụng đất khoảng 60ha và khoảng 100ha mặt nước biển trên địa bàn phường Tân Mai (Nghệ An).

Phối cảnh Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Dự án được đầu tư với quy mô gồm nhà máy nhiệt điện LNG (sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng) công suất 1.500MW, sử dụng hai tổ máy tua bin khí chu trình hỗn hợp (mỗi tổ 750MW), dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án đi kèm kho chứa LNG dung tích khoảng 250.000m³, hệ thống tái hóa khí, cảng chuyên dụng tiếp nhận tàu LNG trọng tải đến 150.000 tấn cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Mỗi năm, nhà máy dự kiến tiêu thụ khoảng 1,15 triệu tấn LNG nhập khẩu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển năng lượng quốc gia, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời là dự án động lực quan trọng trong quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi lễ.

Dự án không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện ổn định, hiện đại, thân thiện môi trường cho hệ thống điện quốc gia mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics, hạ tầng cảng biển, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, nâng cao năng lực thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.

Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định quyết tâm của tỉnh Nghệ An trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh và cam kết Net Zero của Việt Nam.

Để dự án triển khai triển khai đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị liên doanh nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực để triển khai dự án một cách khoa học, bài bản; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đảm bảo đưa nhà máy vào vận hành phát điện trong năm 2030; các nhà thầu thi công tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động; thực hiện nghiêm các quy định về môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Các sở, ngành, địa phương của tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai dự án; chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án.