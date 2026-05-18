Hà Nội đề xuất kéo dài metro Cát Linh - Hà Đông tới Xuân Mai, vốn đầu tư 45.600 tỷ đồng

Theo báo cáo của MRB gửi UBND TP Hà Nội, tuyến đường sắt đô thị số 2A đoạn kéo dài từ Hà Đông đến Xuân Mai có chiều dài khoảng 20 km, gồm 12 nhà ga. Khi hoàn thành, toàn tuyến Cát Linh - Hà Đông - Xuân Mai sẽ dài khoảng 33 km với tổng cộng 24 ga, thời gian di chuyển toàn tuyến dự kiến khoảng 46 phút. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 45.600 tỷ đồng.

Đồng thời, MRB cho biết, đến nay đơn vị tư vấn đã nghiên cứu 3 phương án hướng tuyến khác nhau. Trong đó, phương án 2 được kiến nghị lựa chọn do đáp ứng đồng thời yêu cầu giao thông và phát triển đô thị dài hạn.

Theo phương án 2, tuyến metro sẽ bám theo trục Quốc lộ 6 ở đoạn đầu và cuối, riêng đoạn giữa được điều chỉnh đi qua phía Nam Khu công nghiệp Phú Nghĩa nhằm tạo quỹ đất rộng lớn phục vụ phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng).



Theo tính toán sơ bộ, phương án 2 mở ra tiềm năng khai thác khoảng 450ha đất TOD bao quanh 6 nhà ga. Nổi bật là khu vực quanh ga S5 và S6 với định hướng hình thành các tổ hợp đô thị tích hợp đa chức năng bao gồm: văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ, công viên và các dịch vụ đi kèm. Riêng khu vực ga S6 sẽ kết nối trực tiếp với Khu công nghiệp Phú Nghĩa giai đoạn 2, tạo đòn bẩy hạ tầng hút vốn vào các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu phát triển và sản xuất hiện đại.

Về hạ tầng kỹ thuật, thay vì đặt tại Phú Nghĩa, đơn vị tư vấn kiến nghị bố trí depot tại khu vực Xuân Mai Tây. Việc điều chỉnh này nhằm tạo thuận lợi tối đa cho công tác tổ chức vận hành chạy tàu hai chiều, đồng thời tăng tính linh hoạt và năng lực dự phòng trong quá trình khai thác.

Đại diện MRB cho biết, phương án 2 hiện đã nhận được sự đồng thuận cơ bản từ Sở Xây dựng cũng như chính quyền địa phương (các xã/phường Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Xuân Mai). Việc gắn kết metro với mô hình TOD được kỳ vọng sẽ trở thành động lực thúc đẩy thương mại, dịch vụ và phát triển nhà ở xã hội tại cửa ngõ Tây Nam Thủ đô.

Theo lộ trình dự kiến, MRB sẽ trình phê duyệt dự án trong năm 2026, khởi công vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 và đặt mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2030.