Phường Hai Bà Trưng: Kiểm tra, hướng dẫn về công tác PCCC các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao

Trần Hoàng

Việc tiếp tục xây dựng phong trào “Toàn dân PCCC” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; nhân rộng các mô hình như "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Khu dân cư an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng"... đang được phường Hai Bà Trưng thực hiện nhằm chủ động phòng ngừa xử lý sự cố cháy, nổ ngay từ giai đoạn ban đầu.

Ngày 16/5, Đảng ủy, UBND phường Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp với Công an phường Hai Bà Trưng tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người đứng đầu cơ sở và người phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại cơ sở.

Tại hội nghị, bà Đỗ Phương Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng thông tin, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn phường xảy ra 8 vụ cháy nhỏ, không gây thiệt hại về người, và thiệt hại lớn về tài sản, nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân. Rất may, lực lượng tại chỗ và người dân đã chủ động, kịp thời chữa cháy ngay từ giai đoạn ban đầu.

Bà Đỗ Phương Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng phát biểu tại hội nghị

Bà Nga cũng nhận định, qua một số vụ cháy xảy ra trên địa bàn phường đã chỉ ra một trong những tồn tại về công tác PCCC, đó là ý thức trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan đơn vị, các hộ kinh doanh, hộ gia đình còn chưa cao, còn chủ quan, lơ là trong công tác PCCC.

Việc đôn đốc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về PCCC của các đơn vị còn hạn chế, vẫn để một số vụ cháy xảy ra. Lực lượng PCCC tại chỗ còn lúng túng, chưa được đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về nghiệp vụ về PCCC, CNCH.

Các đại biểu tại hội nghị

“Thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường, đặc biệt năm 2026 được nhận định có thể nhiệt độ nắng nóng cao kỷ lục, chính vì vậy, việc tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn là việc làm vô cùng cấp thiết nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ phụ trách công tác PCCC, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, đặc biệt là các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh và nhân dân đối với việc chấp hành các quy định trong hoạt động PCCC” – bà Đỗ Phương Nga cho hay.

Việc tiếp tục xây dựng phong trào “Toàn dân PCCC” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; nhân rộng các mô hình như "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Khu dân cư an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng", nhằm chủ động phòng ngừa và đảm bảo lực lượng, phương tiện kịp thời xử lý sự cố cháy, nổ ngay từ giai đoạn ban đầu, đồng thời phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, cũng là nội dung rất quan trọng mà lãnh đạo phường yêu cầu tại hội nghị tập huấn.

Hiện nay, UBND phường cũng đã triển khai tổ chức tuyên truyền ký cam kết an toàn PCCC trên toàn địa bàn phường. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn về công tác PCCC cho các cơ sở, các hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao như chung cư, tập thể cũ, khu vực chợ Xanh, chợ Hòa Bình...

Trần Hoàng
#Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy #Kiểm tra #hướng dẫn công tác PCCC #Phòng chống cháy nổ khu dân cư #Tuyên truyền #tập huấn PCCC và CNCH #Xây dựng mô hình an toàn PCCC #UBND phường Hai Bà Trưng

