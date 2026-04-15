Thiếu tướng Dương Đức Hải yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH

Thiếu tướng Dương Đức Hải - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.



Ngày 15/4, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức Hội nghị sơ kết trực tuyến công tác quý I/2026 và phương hướng công tác trọng tâm quý II lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Đức Hải - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH nhấn mạnh yêu cầu Công an các đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, góp phần tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phải được đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ “nhắc nhở” sang “truyền cảm hứng, trang bị kỹ năng”, phát huy hiệu quả các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, qua đó xây dựng ý thức, văn hóa PCCC trong toàn dân”.

Thiếu tướng Dương Đức Hải cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác PCCC&CNCH. Từng bước làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp an ninh trong lĩnh vực này, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và xử lý tình huống.

“Các đơn vị, địa phương cần rà soát, đánh giá toàn diện năng lực lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, từ đó tham mưu đầu tư hiệu quả, bảo đảm lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đủ khả năng ứng phó với mọi tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố, thảm họa trong tình hình mới” - Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh.