Một mỹ nhân bị phong sát tại Trung Quốc bất ngờ có màn trở lại tại Việt Nam

TPO - Khán giả bất ngờ khi Viên Băng Nghiên, người bị cấm hoạt động nghệ thuật 4 năm tại Trung Quốc lại trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Việt Nam.

Sina đưa tin mới đây nữ diễn viên Viên Băng Nghiên đã gửi lời chào tới khán giả Việt Nam, ngôi sao phim Lưu ly sẽ là gương mặt trang bìa của tạp chí Harper's Bazaar Vietnam số tháng 6. Ấn phẩm chỉ phát hành 500 bản nhưng gây ra tranh cãi lớn.

Viên Băng Nghiên bất ngờ trở lại với trang bìa tạp chí Việt Nam.

Viên Băng Nghiên vốn là diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc, cô đã bị cấm hoạt động nghệ thuật từ năm 2022 vì tội trốn thuế.

Viên Băng Nghiên bị cục thuế Trùng Khánh đưa ra thông báo về việc nữ diễn viên Viên Băng Nghiên và các công ty liên quan tới cô bị phạt vì có hành vi trốn thuế với số tiền tổng cộng là hơn 4,3 triệu NDT (gần 600.000 USD).

Viên Băng Nghiên có hành vi sử dụng công ty để tiêu dùng cho cá nhân, tránh một phần thuế phải đóng. Sau nhiều lần nhắc nhở, đốc thúc và lên tiếng cảnh báo, phía Viên Băng Nghiên vẫn không chỉnh đốn cách làm việc, nộp bù số thuế. Do đó, Viên Băng Nghiên bị phạt gần 3 triệu NDT (412.000 USD), công ty của nữ diễn viên cũng bị phạt 1,3 triệu NDT (179.000 USD).

Với việc phạm tội trốn thuế, tài khoản mạng xã hội Weibo của Viên Băng Nghiên nhanh chóng bị cấm phát ngôn. Đây là dấu hiệu cho thấy nữ diễn viên đã bị cấm hoạt động nghệ thuật và không còn đường quay lại giới giải trí.

Hiện tại, ở Trung Quốc, Viên Băng Nghiên chỉ có thể đăng bài trên MXH với tư cách công dân bình thường, không được quảng bá dưới danh nghĩa nghệ sĩ.

Ngày 15/5, công ty đại diện cho Viên Băng Nghiên từng lập một tài khoản MXH trên nền tảng Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu) để liên hệ công việc nhưng ngay sau đó đã bị khiếu nại và xóa bỏ.

Vì vậy, khi Viên Băng Nghiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Harper's Bazaar, khán giả Việt Nam rầm rộ phản đối vì cô là nghệ sĩ dính vết nhơ đã bị Trung Quốc cấm sóng, dư luận tẩy chay lại được vinh danh tại Việt Nam.

Khán giả phản đối việc Viên Băng Nghiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Việt.

Viên Băng Nghiên sinh năm 1992, từng tham gia nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Lão cửu môn, Tương dạ 2, Thính tuyết lâu, Chúc khanh hảo, Lưu ly (Lưu ly mỹ nhân sát). Viên Băng Nghiên có vẻ đẹp dịu dàng man mác buồn, cảnh khóc được đánh giá tốt, phù hợp với các vai diễn nữ chính phim ngôn tình.

Năm 2020, nhân vật Chử Toàn Cơ trong Lưu Ly của cô đứng thứ 2 trong top những vai diễn hot nhất trên Douyin với 11,8 tỷ lượt bình luận. Cô từng được đánh giá là nữ diễn viên 9X sáng giá, đối thủ của Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Khi Viên Băng Nghiên bị phong sát, các tác phẩm Viên Băng Nghiên Mùa hoa rơi gặp lại chàng, Khuynh thành diệc thanh hoan và Lôi đình lệnh gặp khó khăn trong việc lên sóng. Sau đó, các dự án này phải đổi nữ chính hoặc xóa bớt hình ảnh của Viên Băng Nghiên sau đó mới qua kiểm duyệt.