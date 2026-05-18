Giao thông hỗn loạn ngày đầu phân luồng nút La Thành - Nguyễn Chí Thanh

TPO - Ngày đầu Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công cầu vượt dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, khu vực nút La Thành - Nguyễn Chí Thanh xuất hiện ùn tắc kéo dài. Nhiều người dân lúng túng do thay đổi hướng lưu thông, lượng phương tiện tập trung đông trên các tuyến đường tạm quanh công trường.

VIDEO: Ùn tắc trong ngày đầu phân luồng nút La Thành - Nguyễn Chí Thanh.

Sáng 18/5, Hà Nội bắt đầu phân luồng giao thông tại nút La Thành - Nguyễn Chí Thanh để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Trong buổi sáng đầu tiên áp dụng phương án mới, khu vực này xuất hiện ùn tắc kéo dài, nhiều người dân phải quay đầu hoặc di chuyển chậm.

Theo phương án tổ chức giao thông mới, xe máy và xe thô sơ di chuyển theo hướng Nguyễn Chí Thanh - Nguyên Hồng được lưu thông trên tuyến đường tạm rộng khoảng 7m nằm sát khu vực rào chắn công trường.

Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển vào phố Nguyên Hồng để tránh khu vực đang thi công dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Trong giờ cao điểm buổi sáng, lượng phương tiện đổ dồn vào các tuyến đường tạm khiến giao thông khu vực Nguyên Hồng - La Thành ùn ứ kéo dài. Một số người dân do chưa nắm rõ phương án phân luồng nên đi nhầm vào khu vực thi công, phải quay đầu, gây ùn ứ cục bộ.

Đến khoảng 7h30, công nhân tiến hành căng dây, dựng rào tạm nhằm hạn chế phương tiện đi sâu vào công trường. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người điều khiển xe di chuyển qua các lối hẹp để tiếp tục lưu thông.

Giao thông ùn tắc tại khu vực đường Nguyên Hồng sáng 18/5.

Dù khu vực đã được rào chắn, nhiều người vẫn tìm cách di chuyển vào đường La Thành để tiếp tục lưu thông.

"Mình không biết thông tin phân làn, đi từ La Thành vào Nguyên Hồng thấy tắc quá phải quay đầu", nam tài xế chia sẻ.

Tình trạng ùn tắc kéo dài trong buổi sáng khiến nhiều tuyến đường lân cận như Nguyễn Chí Thanh, Nguyên Hồng di chuyển chậm, các phương tiện nhích từng mét.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn và phục vụ thi công một trong những hạng mục quan trọng của dự án Vành đai 1 - công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô.



