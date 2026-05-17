Công ty PC1 tham gia thế nào tại các 'siêu dự án' điện quốc gia?

TPO - Từ một doanh nghiệp xây lắp điện truyền thống, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 thời gian qua nổi lên như một “ông lớn” hạ tầng năng lượng với dấu ấn tại các đại dự án điện quốc gia.

Doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực xây lắp điện

Nếu nhìn vào các công trình điện trọng điểm trong những năm gần đây, PC1 là cái tên xuất hiện với mật độ dày đặc.

Nổi bật nhất là dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư. Đây là công trình có tổng chiều dài khoảng 519 km, tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng, khởi công ngày 25/1/2024 và được khánh thành ngày 29/8/2024 sau hơn 7 tháng thi công thần tốc.

Trong đại dự án này, PC1 là một trong những doanh nghiệp tham gia sâu nhất. Theo thống kê thị trường, doanh nghiệp này đã trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị khoảng 2.083 tỷ đồng, tương đương khoảng 9,5% tổng giá trị toàn dự án. Khối lượng công việc trải rộng từ xây lắp đường dây, cung cấp cột thép truyền tải đến máy móc và thiết bị điện.

PC1 tham gia nhiều hạng mục tại các dự án điện quan trọng quốc gia.

Lợi thế của PC1 nằm ở việc doanh nghiệp không chỉ là nhà thầu xây lắp mà còn tự chủ được chuỗi sản xuất cột thép truyền tải. Điều này giúp doanh nghiệp có khả năng đáp ứng tiến độ rất nhanh trong bối cảnh nguồn cung vật tư, thiết bị cho ngành điện thường xuyên chịu áp lực.

Ngoài dự án 500kV mạch 3, thời gian qua PC1 tiếp tục tham gia nhiều công trình điện trọng điểm quy mô lớn của ngành điện, trong đó nổi bật là dự án cấp điện từ lưới quốc gia cho huyện Côn Đảo và đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Tại dự án cấp điện cho Côn Đảo, liên danh PC1 - PECC4 trúng gói thầu với giá trị gần 2.000 tỷ đồng. Đây là gói thầu quan trọng nhất của dự án, bao gồm thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng tuyến cáp ngầm biển 110kV dài khoảng 77,7 km từ Sóc Trăng ra Côn Đảo. Dự án có tổng mức đầu tư gần 4.924 tỷ đồng và được xem là một trong những công trình cáp ngầm xuyên biển lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Trong khi đó, tại dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, dài khoảng 229,5 km với 468 vị trí móng cột đi qua 4 tỉnh, PC1 tham gia nhiều gói thầu lớn thuộc dự án.

Hiện PC1 được xem là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực xây lắp điện, đặc biệt ở các dự án tổng thầu EPC tới cấp điện áp 500kV, các công trình cáp ngầm biển, trạm GIS và cấp điện ra đảo. Đặc biệt, doanh nghiệp đang sở hữu lợi thế hiếm có khi vừa có năng lực tổng thầu EPC, vừa tự chủ chuỗi sản xuất cột thép truyền tải siêu cao áp và thi công xây lắp đồng bộ cho các công trình điện quy mô lớn

Mở rộng nhanh sang năng lượng tái tạo

PC1 cũng là một trong những doanh nghiệp tư nhân đi nhanh trong làn sóng đầu tư năng lượng tái tạo.

Đến nay, doanh nghiệp vận hành 7 nhà máy thủy điện và đang tiếp tục xây dựng thêm hai dự án mới tại Cao Bằng. Tổng công suất thủy điện đạt khoảng 212 MW với tổng vốn đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng.

Ở mảng điện gió, PC1 hiện vận hành cụm điện gió Liên Lập, Phong Huy và Phong Nguyên tại Quảng Trị với tổng công suất 144 MW.

Doanh nghiệp này cũng đang nghiên cứu phát triển điện mặt trời tích hợp hệ thống lưu trữ BESS và đặt mục tiêu nâng tổng công suất nguồn điện lên khoảng 1.000 MW vào năm 2030.

PC1 liên tục phát triển nhanh các dự án năng lượng tái tạo.

Năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của PC1 đạt 13.085 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.356 tỷ đồng, tăng tới 91%, mức tăng trưởng cao nhất lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Tổng tài sản hợp nhất của PC1 đến cuối năm 2025 đạt 24.563 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm, mức tăng mạnh nhất kể từ giai đoạn 2020-2021. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh lên hơn 3.800 tỷ đồng nhờ dòng tiền thu về từ các dự án lớn được quyết toán trong năm.

Ngày 16/5, PC1 công bố thông tin bất thường cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo và nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp để điều tra các hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”. Trong số này có ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1, ông Vũ Ánh Dương - thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc, cùng nhiều lãnh đạo khác của doanh nghiệp. PC1 cho biết doanh nghiệp chưa thể công bố báo cáo tài chính quý I/2026 đúng thời hạn do nhiều nhân sự liên quan đến việc phê duyệt báo cáo đang phối hợp làm việc với cơ quan điều tra.

