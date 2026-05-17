Người mua vàng bạc lỗ nặng

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (17/5), giá bạc trong nước quanh mốc 77 triệu đồng/kg, giá vàng ở mốc 163,5 triệu đồng/lượng. Một tuần qua, giá bạc giảm 6 triệu đồng/kg, vàng giảm 2,9 triệu đồng/lượng khiến nhà đầu tư lỗ nặng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Tuy nhiên, so với đầu tuần, giá vàng đã giảm khoảng 2,9 triệu đồng/lượng. Với mức giảm này, người mua vàng cách đây một tuần nếu bán ra hôm nay không chỉ chịu mức giảm giá mà còn mất thêm phần chênh lệch mua - bán lên tới khoảng 5,9 triệu đồng/lượng.

Giá bạc giảm mạnh hơn vàng trong vòng 1 tuần qua.

Mức giảm của bạc mạnh hơn vàng. Hiện giá bạc thỏi của Phú Quý và DOJI niêm yết quanh mốc 77 triệu đồng/kg, giảm tới 6 triệu đồng/kg chỉ sau một tuần.

Nếu nhà đầu tư mua bạc ở vùng giá đầu tuần và bán ra hôm nay, khoản lỗ có thể lên tới khoảng 7 triệu đồng/kg do ảnh hưởng từ cả chiều giảm giá và chênh lệch giao dịch.

Diễn biến này phản ánh áp lực điều chỉnh đang diễn ra trên thị trường kim loại quý sau thời gian tăng mạnh trước đó. Trong khi vàng thường được xem là kênh trú ẩn an toàn, bạc có biên độ biến động lớn hơn nên rủi ro đối với nhà đầu tư ngắn hạn cũng cao hơn đáng kể.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng/USD.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.107 - 26.387 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.428 - 26.528 đồng/USD.

