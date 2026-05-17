Kinh tế

Chủ tịch PC1 sở hữu bao nhiêu tài sản trước khi bị khởi tố?

Việt Linh

TPO - Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của PC1 vừa bị khởi tố hiện đang nắm giữ lượng lớn cổ phiếu doanh nghiệp, với tổng giá trị theo thị giá lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Vừa qua, cổ phiếu PC1 lao dốc mạnh, mất khoảng 33% giá trị chỉ sau 1 tháng.

CTCP Tập đoàn PC1 (mã PC1) đã công bố thông tin bất thường liên quan đến việc nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về xử lý hành vi vi phạm pháp luật của một số cá nhân tại doanh nghiệp.

Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 7 cá nhân là người nội bộ của PC1. Danh sách gồm: Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT); ông Vũ Ánh Dương - thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc; ông Võ Hồng Quang - thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ - thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc PC1, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh.

Ngoài ra còn có ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc PC1 kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát; ông Đặng Quốc Trường - phó tổng giám đốc; bà Trần Thị Minh Việt - kế toán trưởng.

pc1-de-xuat-thuc-hien-du-an-nha-o-7-1-1762126283.jpg
Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn PC1, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao.

Theo thông tin từ PC1, các hành vi được đề cập gồm “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.

Do nhiều nhân sự tham gia phê duyệt báo cáo tài chính đang phải phối hợp làm việc với cơ quan điều tra và đã bị khởi tố, tạm giam, doanh nghiệp cho biết chưa thể công bố báo cáo tài chính quý I/2026 đúng thời hạn theo quy định. Công ty sẽ công bố sau khi hoàn tất báo cáo.

Cùng ngày, Ban kiểm soát PC1 đã ban hành nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Theo Ban kiểm soát, hiện có 4 thành viên HĐQT bị tạm giam nên không thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT. Điều này khiến HĐQT PC1 chỉ còn một thành viên, thấp hơn số lượng tối thiểu theo quy định và không đủ điều kiện tổ chức họp để triệu tập đại hội cổ đông.

Đại hội bất thường dự kiến diễn ra trong tháng 7 tới. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông tham dự là 5/6. Nội dung họp dự kiến gồm bầu bổ sung thành viên HĐQT cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Được thành lập từ năm 1963, PC1 ban đầu hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia. Sau hơn 60 năm phát triển, doanh nghiệp đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực như đầu tư năng lượng, bất động sản, vật liệu mới, sản xuất công nghiệp và dịch vụ tư vấn.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, PC1 hiện có hơn 20 đơn vị thành viên, doanh thu vượt 10.000 tỷ đồng mỗi năm và từng nằm trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Vốn điều lệ hơn 4.112 tỷ đồng.

screen-shot-2026-05-17-at-095627.png
Ông Trịnh Văn Tuấn sở hữu hơn 87,94 triệu cổ phiếu PC1.

Báo cáo thường niên 2025 cho thấy ông Trịnh Văn Tuấn đang sở hữu 87,94 triệu cổ phiếu PC1. Với thị giá đóng cửa phiên 15/5 ở mức 17.850 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phần này có giá trị khoảng 1.570 tỷ đồng.

Không chỉ riêng ông Tuấn, nhiều thành viên trong gia đình ông cũng nắm giữ lượng lớn cổ phiếu PC1. Trong đó, bà Lê Thị Thoi, vợ ông Tuấn sở hữu hơn 7,7 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 138 tỷ đồng theo thị giá hiện tại. Con gái ông là bà Trịnh Khánh Linh nắm hơn 4 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 71 tỷ đồng. Tổng cộng, gia đình ông Trịnh Văn Tuấn đang nắm giữ lượng cổ phiếu PC1 có giá trị xấp xỉ 1.800 tỷ đồng.

screen-shot-2026-05-17-at-095655.png
Thông tin về ông Vũ Ánh Dương, ông Võ Hồng Quang tại báo cáo thường niên năm 2025.

Các lãnh đạo cấp cao của PC1 vừa vướng lao lý cũng sở hữu lượng lớn cổ phiếu doanh nghiệp này. Ông Vũ Ánh Dương sở hữu 1,87 triệu cổ phiếu PC1, tương đương khoảng 33 tỷ đồng theo thị giá hiện nay. Ông Võ Hồng Quang nắm giữ hơn 7,74 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 138 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PC1 thời gian qua liên tục lao dốc. Chỉ trong vòng 1 tháng, thị giá đã giảm khoảng 33%.

Việt Linh
#PC1 #khởi tố #báo cáo tài chính #đại hội cổ đông #cổ phiếu #trịnh văn tuấn #chứng khoán

