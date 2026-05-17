'Nữ tướng' Công ty Cơ điện lạnh sắp rời ghế chủ tịch

TPO - Bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ rời vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ điện lạnh kể từ ngày 10/7. Tuy nhiên, bà Thanh vẫn tham gia định hướng chiến lược với vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược trực thuộc Hội đồng quản trị.

Tuần qua, VN-Index tăng 6,23 điểm lên 1.921,6 điểm. Tương tự, HNX-Index tăng 10,93 điểm lên mức 257,42 điểm. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 3,6% so tuần trước.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 86,9 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 3.865 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 41 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng hơn 3,7 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 58 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 11-15/5 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 92,6 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 3.964 tỷ đồng.

Con trai bà Thanh lên chức

Công ty CP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán REE) vừa công bố loạt thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị - sẽ giữ chức tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật từ ngày 10/7, thay ông Ashok Ramachandran - người sẽ rời vị trí từ cuối tháng 5.

REE cho biết, việc bổ nhiệm nhằm xây dựng nền tảng quản trị bền vững cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Ông Bình có 18 năm gắn bó với doanh nghiệp và am hiểu sâu hoạt động của REE.

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình năm nay 44 tuổi, tốt nghiệp Đại học Virginia và Đại học Hawaii (Mỹ). Trước khi về REE, ông từng làm việc tại HSBC Việt Nam. Ông gia nhập REE từ năm 2007, từng giữ vai trò Giám đốc Tài chính giai đoạn 2009-2020 trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình là con trai bà Nguyễn Thị Mai Thanh. Để đảm bảo tuân thủ quy định, bà Nguyễn Thị Mai Thanh cũng rời vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 10/7. Tuy nhiên, bà Thanh vẫn tham gia định hướng chiến lược với vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược trực thuộc Hội đồng quản trị.

Trong thời gian chuyển tiếp từ ngày 1/6 đến trước khi ông Bình nhậm chức, bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ tạm thời là Người đại diện pháp luật của REE.

Người kế nhiệm bà Thanh ở vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Lee Liang Whye - đại diện Platinum Victory Pte. Ltd. - cổ đông lớn tại REE trong nhiệm kỳ còn lại 2023-2027.

REE dự kiến tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào sáng 10/7 tại ETown (TPHCM) để thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị nội bộ, đồng thời cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự là 12/6.

Chủ tịch AgriS tăng sở hữu

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS - mã chứng khoán: SBT) vừa đăng ký mua thỏa thuận gần 42,8 triệu cổ phiếu SBT. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ 20/5-10/6, theo phương thức thỏa thuận. Mục đích nhằm tăng tỷ lệ sở hữu, khi nhận chuyển nhượng từ bà Huỳnh Bích Ngọc và Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công.

Nếu thương vụ thành công, bà Ức My sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại AgriS lên gần 11,9%, tương đương gần 108 triệu cổ phiếu. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu SBT giảm gần 15% so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, bà Huỳnh Bích Ngọc - thành viên Hội đồng quản trị SBT và cũng là mẹ của bà Đặng Huỳnh Ức My đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu SBT nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) vừa thông qua kế hoạch bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ với mục đích cơ cấu lại nguồn vốn, thời gian dự kiến thực hiện trong quý II - III/2026. Giá dự kiến không thấp hơn 17.760 đồng/cổ phiếu.

Tại thời điểm 31/3, Năm Bảy Bảy ghi nhận giá trị đầu tư cổ phiếu quỹ hơn 7 tỷ đồng, tương ứng giá mua trung bình là 22.437 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán: YEG) ban hành nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là 13.426.142 cổ phiếu. Giá trị phát hành theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu là hơn 134 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7 tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới. Yeah1 cho biết nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của công ty được kiểm toán chấp thuận.