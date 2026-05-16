Đăng ký hóa đơn điện tử phải xác thực sinh trắc học

TPO - Cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử, yêu cầu người đại diện theo pháp luật phải xác thực sinh trắc học khi đăng ký mới hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử. Giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp “ma”, mua bán hóa đơn trái phép.

Cơ quan thuế tại các địa phương đã thông báo tới người nộp thuế về việc xác thực sinh trắc học khi đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

Ngày 14/5, Cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử phiên bản v1.0 nhằm đáp ứng yêu cầu xác thực sinh trắc học, góp phần nâng cao an toàn và bảo mật trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Người đại diện theo pháp luật phải thực hiện xác thực sinh trắc học trong các trường hợp: Đăng ký mới sử dụng hóa đơn điện tử; thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có liên quan đến người đại diện theo pháp luật (như họ và tên, số căn cước công dân, ngày sinh). Điều kiện thực hiện là: người đại diện theo pháp luật đã có tài khoản VNeID mức độ 2; đã cài đặt ứng dụng eTax Mobile để thực hiện xác thực sinh trắc học.

Để thực hiện xác thực sinh trắc học, người đại diện theo pháp luật, chủ hộ kinh doanh thực hiện 2 bước như sau: cài đặt và đăng nhập ứng dụng eTax Mobile; truy cập mục "Tra cứu hồ sơ đã gửi" và thực hiện xác thực sinh trắc học theo hướng dẫn.

Cơ quan thuế lưu ý, trường hợp quá 1 ngày kể từ thời điểm gửi hồ sơ mà chưa thực hiện xác thực sinh trắc học, hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin sẽ bị cơ quan thuế từ chối theo quy định. "Để tránh phát sinh chậm trễ trong quá trình xuất hóa đơn, cần chủ động thực hiện xác thực sinh trắc học khi gia chữ ký số và đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian sớm nhất", Thuế tỉnh Quảng Trị lưu ý.

Với trường hợp thay đổi các thông tin khác không liên quan đến Người đại diện theo pháp luật, hệ thống tiếp tục thực hiện xác thực bằng mã OTP.

Theo Cục Thuế, việc bổ sung xác thực sinh trắc học nhằm bảo đảm xác thực đúng người đại diện pháp luật thông qua đối chiếu dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó phát hiện và ngăn chặn các hành vi giả mạo khuôn mặt, giấy tờ.

Giải pháp này cũng giúp tăng trách nhiệm pháp lý của người đại diện doanh nghiệp, đồng thời phục vụ công tác lưu vết, quản lý và kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực hóa đơn điện tử.

Cơ quan thuế đánh giá, thực hiện xác thực sinh trắc học giúp bảo vệ công dân tránh bị lợi dụng mạo danh; tăng mức độ tuân thủ của doanh nghiệp; tăng độ tin cậy khi sử dụng dịch vụ thuế; thúc đẩy chuyển đổi số minh bạch, an toàn.

Bên cạnh việc nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử, Cục Thuế cũng vừa giới thiệu giải pháp “Ứng dụng AI trong việc khai thuế của hộ kinh doanh”. Ứng dụng hướng tới mục tiêu số hóa toàn diện quy trình khai thuế, cho phép người nộp thuế khai báo bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần có kiến thức chuyên sâu về thuế hay kế toán.

Ứng dụng AI hỗ trợ nhiều tình huống như khai thuế lần đầu, khai bổ sung, kê khai nhiều địa điểm kinh doanh; đồng thời có khả năng phân tích, suy luận các thông tin liên quan đến địa chỉ kinh doanh, ngành nghề, doanh thu để hỗ trợ người nộp thuế. Hệ thống cũng có thể gợi ý các thông tin chưa chính xác để người dùng chỉnh sửa, tự động điền dữ liệu, tạo và nộp tờ khai điện tử.