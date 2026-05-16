VCBNeo và MoMo thiết lập quan hệ đối tác chiến lược: cộng hưởng sức mạnh công nghệ để bình dân hóa tài chính số

Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng cùng đại diện Lãnh đạo NHNN Khu vực 1, Lãnh đạo Vietcombank chứng kiến Lễ kí kết hợp tác chiến lược và ra mắt sản phẩm Ví trả sau Online giữa VCBNeo - MoMo

Sự kiện không chỉ nhìn lại hành trình chuyển mình mạnh mẽ của VCBNeo kể từ khi chính thức trở thành thành viên trong hệ sinh thái Vietcombank, mà còn đánh dấu bước tiến hội nhập xu hướng cung ứng dịch vụ “tiêu dùng số” năng động khi công bố hợp tác chiến lược cùng một “kỳ lân công nghệ”, liên kết ra mắt sản phẩm Ví trả sau Online. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết không ngừng sáng tạo nhằm mang đến những giải pháp tài chính thông minh, minh bạch và nâng tầm trải nghiệm đến khách hàng thế hệ mới.

Bắt tay chiến lược cùng “kỳ lân công nghệ” MoMo

Tiếp nối hành trình đầy khát vọng, VCBNeo và “kỳ lân công nghệ” MoMo hợp tác triển khai sản phẩm Ví trả sau Online. Là một trong những sản phẩm mang hơi thở của xu hướng tiêu dùng số, với tiện ích ưu việt “Mua trước – Trả sau”, hạn mức lên tới 20 triệu đồng, hai bên đã thiết lập một nền tảng số hiện đại, mang đến khách hàng, đặc biệt khách hàng trẻ tiếp cận nguồn vốn tức thời chỉ với một vài thao tác đơn giản ngay trên điện thoại di động.

Với ưu thế vượt trội về hạ tầng và công nghệ, sản phẩm chú trọng vào đặc tính chi tiêu linh hoạt, tức thời, đề cao sự minh bạch để giải quyết triệt để những vướng mắc tài chính thường ngày. Điều này giúp khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc quản trị chi tiêu cá nhân, xóa bỏ nỗi lo về các khoản phí ẩn hay lãi suất không kiểm soát. Đây chính là minh chứng cho sự giao thoa giữa chuẩn mực tài chính và sức mạnh Fintech, nhằm tạo những đặc quyền mua sắm thông minh, an toàn cho thế hệ số.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc VCBNeo chia sẻ “VCBNeo, với thông điệp “Digital For All”, sẽ triển khai mạnh mẽ các giải pháp ngân hàng số và một trong các hướng đi chủ đạo là tham gia và trở thành ngân hàng tài trợ, cung ứng vốn cho khách hàng dựa trên nền tảng Fintech. Sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc ra mắt một sản phẩm tiêu dùng số mà là cách chúng tôi thể hiện cam kết xây dựng những sản phẩm tài chính số minh bạch, dễ tiếp cận và lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm.”

Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng cùng đại diện Lãnh đạo NHNN Khu vực 1, Vietcombank, VCBNeo, MoMo chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

365 ngày chuyển mình, tăng tốc để vươn xa

Tháng 5, tròn 1 năm kể từ dấu mốc VCBNeo công bố hoàn tất quá trình chuyển đổi toàn diện và chính thức giới thiệu hệ thống nhận diện thương hiệu mới, ra mắt ứng dụng ngân hàng số NeoOne. Đây là khởi đầu cho hành trình VCBNeo, một thương hiệu mang ý nghĩa của sự đổi mới, sự tái sinh khi trở thành mảnh ghép trong hệ sinh thái của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, sự hỗ trợ toàn diện từ Vietcombank, kết quả hoạt động kinh doanh VCBNeo đã ghi nhận lợi nhuận hơn 1.800 tỷ đồng ngay từ năm đầu tiên sau chuyển đổi mô hình.

VCBNeo đã hoàn tất cột mốc pháp lý quan trọng với giấy phép số 15/GP-NHNN thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 27/3/2026. Theo đó, VCBNeo được bổ sung đầy đủ các hoạt động của một tổ chức tín dụng thông thường.

Hiện tại, VCBNeo đang tập trung vào những hoạt động củng cố, xây dựng nền tảng và triển khai các định hướng phát triển số với phương châm Nâng cao nội lực - Tăng tốc số hóa - Hiệu quả bền vững,

Cũng nhân dịp này, VCBNeo gửi đến khách hàng khi đến giao dịch tại các điểm hoạt động của ngân hàng nhiều phần quà hấp dẫn, như quà tặng tích điểm đổi quà, quay số trúng thưởng, ưu đãi lãi suất… Riêng đối với các khách hàng đăng ký sử dụng ví trả sau online sẽ được tặng voucher 30.000 đồng vào tài khoản khi kích hoạt thành công.