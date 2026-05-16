Shopee bị xử phạt 200 triệu đồng

TPO - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Shopee số tiền 200 triệu đồng do có hành vi cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng.

Theo thông tin công bố của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Shopee bị xác định đã “đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về chương trình khuyến mại áp dụng cho ngày 8/8/2025, vi phạm điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Cụ thể, trong chương trình này, Shopee sử dụng các thông điệp quảng bá như “Freeship 0Đ mọi đơn”, “Gì cũng Freeship”, “Giao tới đâu Freeship 0Đ mọi đơn tới đó” để giới thiệu ưu đãi miễn phí vận chuyển, đồng thời có kèm theo các điều kiện áp dụng và trường hợp loại trừ.

Tuy nhiên, theo cơ quan quản lý, tại một số giao diện truyền thông của chương trình, các điều kiện loại trừ chưa được hiển thị đầy đủ, có thể khiến người tiêu dùng hiểu chưa chính xác về phạm vi áp dụng ưu đãi.

Ngoài hình thức phạt tiền, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia buộc doanh nghiệp phải cải chính công khai các thông tin gây nhầm lẫn liên quan chương trình khuyến mại trên toàn bộ hệ sinh thái truyền thông và nền tảng của Shopee, gồm website thương mại điện tử, ứng dụng Shopee và các trang mạng xã hội chính thức của doanh nghiệp.

Cụ thể, thông tin cải chính phải được đăng tải trên website Shopee Việt Nam, ứng dụng Shopee, fanpage Facebook ShopeeVN, tài khoản Instagram @shopee_vn và kênh YouTube Shopee Vietnam.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết trong quá trình điều tra, Shopee đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình xử lý vụ việc.

Shopee hiện là một trong những sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam, có lượng người bán và giao dịch thuộc nhóm dẫn đầu thị trường.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ cạnh tranh thiếu minh bạch trên môi trường số khi thị trường thương mại điện tử tăng trưởng nhanh, trong khi nhiều mô hình kinh doanh mới chưa được kiểm soát đầy đủ.

Các hành vi cung cấp thông tin gây nhầm lẫn, ưu tiên hiển thị thiếu minh bạch hoặc tạo lợi thế cạnh tranh bất bình đẳng được cho là có thể ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi người tiêu dùng và môi trường cạnh tranh trên thị trường.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, việc xử lý các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trên nền tảng số sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch.