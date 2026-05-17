Thu nhập vãng lai nhỏ, gánh nặng thủ tục lớn

TP - Nhiều người tá hỏa thấy ứng dụng eTax Mobile báo khoản thu nhập vãng lai vài trăm nghìn đồng chưa trừ thuế. Không ít người e ngại mức xử phạt quá nặng, gấp nhiều lần khoản thu nhập. Trong khi đó, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng tính thuế, giảm áp lực quyết toán với khoản thu nhập nhỏ.

Bất ngờ nhận thông báo nợ thuế

Ngày cuối cùng tháng 4/2026, thấy mọi người xôn xao về nộp thuế, chị N.T.G (Hà Nội) vào ứng dụng eTax Mobile. Chị phát hiện thông báo năm 2023 không thuộc trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Tra cứu lịch sử nguồn thu, năm 2023 chị có 2 nguồn thu từ hai đơn vị chi trả, trong đó nguồn thu thứ 2 với tổng số tiền 6,7 triệu đồng và đã khấu trừ hơn 300.000 đồng. Theo quy định, các lần nhận tiền dưới 2 triệu đồng sẽ không khấu trừ.

“Hằng năm, tôi đều ủy quyền quyết toán thuế cho cơ quan công tác và sẵn sàng nộp thuế đầy đủ. Tuy nhiên, đã 2 năm trôi qua, đến nay eTax Mobile thông báo không được ủy quyền, nếu tôi nộp lại tờ khai sẽ bị phạt tiền chậm nộp với số tiền rất lớn”, chị lo lắng. Chị N.T.G cho biết từng hỏi cán bộ thuế phụ trách và được giải thích, tổng thu nhập vẫn dưới ngưỡng chịu thuế nên không phải quyết toán lại. Tuy nhiên, đến nay, eTax Mobile bất ngờ thông báo khiến chị rất lo lắng.

Anh N.Đ, kế toán một công ty tại Hà Nội cho biết, khoản thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng trở lên mới khấu trừ 10% thuế tại nguồn chi trả, khoản dưới 2 triệu đồng không khấu trừ. Tuy nhiên, cuối năm khi quyết toán, nơi chi trả cộng gộp tất cả khoản chi lớn nhỏ trong năm, thành ra khoản thu nhập cộng gộp lại chưa khấu trừ thuế đủ 10% và bắt buộc phải đưa vào quyết toán chung. Điều này khiến người nộp thuế phát sinh thủ tục thời gian lớn, tiềm ẩn nguy cơ bị xử phạt.

Anh Đ kể, khi chi trả khoản thu nhập vãng lai dưới 2 triệu đồng, công ty anh Đ phải xin xác nhận của cá nhân đồng ý cho khấu trừ thuế để phù hợp với quy định. Anh Đ kiến nghị, cơ quan chức năng cần bãi bỏ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập vãng lai nhỏ.

“Việc bãi bỏ chính sách này sẽ trực tiếp cắt giảm chi phí tuân thủ cho xã hội, giúp người lao động và doanh nghiệp giải phóng thời gian khỏi những thủ tục giấy tờ rườm rà. Việc đơn giản hóa này thể hiện một tư duy quản trị hiện đại, nhân văn, chuyển từ kiểm soát sang phục vụ.

Khi pháp luật giảm thiểu được những phiền hà không đáng có, chỉ số niềm tin của người dân vào hệ thống quản lý sẽ được nâng cao”, anh đề xuất.

Người nộp thuế bỗng dưng nhận thông báo phải quyết toán lại thuế cho nhiều khoản thu nhập nhỏ từ nhiều năm trước Ảnh: Dương Triều

Nhiều người kiểm tra eTax Mobile cũng nhận thông báo không thuộc trường hợp ủy quyền quyết toán thuế các năm trước đây dù đã thực hiện xong thủ tục. Anh P.T (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, năm 2023 và 2024 đã ủy quyền quyết toán thuế cho cơ quan nhưng đến nay trên eTax Mobile hiện thông báo không thuộc diện ủy quyền, phải nộp bổ sung hơn 3 triệu đồng. “Tra cứu trên eTax Mobile, tôi không biết lí do mình thiếu số tiền thuế phải nộp và rất lo nguy cơ bị xử phạt chậm nộp tờ khai”, anh P.T phản ánh.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, khi nhận thông báo thừa hoặc thiếu tiền thuế, nộp tờ khai TNCN trên eTax Mobile, người nộp thuế cần liên lạc với cơ quan thuế phụ trách để đối chiếu nghĩa vụ thuế. Các thông báo trên eTax Mobile là một trong những cảnh báo sớm tới người nộp thuế. Ước tính của cơ quan thuế, cả nước có khoảng 32% hộ, cá nhân kinh doanh, cá nhân cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Nhiều người kiểm tra eTax Mobile cũng phát hiện nhiều bất cập. Anh Trịnh Quỳnh (Thanh Hóa) kiểm tra eTax Mobile phát hiện công ty khai khống khoản thu nhập 120 triệu đồng. Anh Quỳnh đã gửi thông báo không nhận thu nhập này tới cơ quan thuế.

Đề xuất bỏ tính thuế khoản thu nhập vãng lai nhỏ

Tại dự thảo nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Thuế TNCN, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ 10% với thu nhập vãng lai trên 5 triệu đồng/lần (mức hiện nay 2 triệu đồng/lần).

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, dự thảo đề xuất, mức chi trả dưới 5 triệu đồng/lần, đơn vị chi trả thu nhập được khấu trừ thuế 10% nếu cá nhân có yêu cầu. Trường hợp ước tính tổng thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế, cá nhân có thể làm cam kết để không bị khấu trừ thuế.

​Chuyển từ hậu kiểm sang giám sát thời gian thực Tại buổi làm việc với Cục Thuế ngày 12/5, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu, ngành thuế cần nghiên cứu giải pháp chuyển từ hậu kiểm sang giám sát theo thời gian thực. Đây là nền tảng của Khung quản trị thuế 3.0 của OECD, với trọng tâm xác lập hệ sinh thái tuân thủ ngay từ khâu thiết kế. Các nghĩa vụ thuế sẽ được tích hợp sâu vào quy trình kinh doanh và thanh toán của xã hội. Cơ quan thuế trở thành một nền tảng số kết nối dữ liệu toàn nền kinh tế; chuyển từ truy đuổi, phát hiện sai phạm sang ngăn ngừa sai phạm ngay trong quá trình vận hành.

Bộ Tài chính cũng đề xuất nâng ngưỡng thu nhập vãng lai được ủy quyền quyết toán thuế từ 10 triệu đồng/tháng lên 15 triệu đồng/tháng, đã được khấu trừ 10% tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán.

Bên cạnh sự lo lắng bị phạt do khoản thu nhập vãng lai, nhiều người băn khoăn trước đề xuất nợ thuế 1 triệu đồng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Theo dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung việc tạm hoãn xuất cảnh với trường hợp nợ thuế từ 1 triệu đồng, và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Đối tượng này gồm: người nộp thuế là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thống kê của Bộ Tài chính, cả nước có gần 1 triệu người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng còn nợ thuế. Đề xuất này cũng làm dấy lên lo lắng, chính sách tạm hoãn xuất cảnh với khoản nợ thuế 1 triệu đồng quá khắt khe và cần thay đổi.