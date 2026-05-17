Thể thao

Bước ngoặt mới của thể thao học đường

PV

Lễ công bố Hợp tác tổ chức các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2026 - 2030 là cột mốc chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới cho truyền thông thể thao học đường.

Đại diện các bên ký kết Hợp tác tổ chức các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2026 - 2030.

Lễ công bố được tổ chức tại Cà Mau có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ, đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố, Công ty Truyền thông Unicomm cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Đây là cột mốc chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới cho truyền thông thể thao học đường giai đoạn 2026 – 2030, bởi lần đầu tiên tại Việt Nam, một dự án tổng thể, dài hạn về tổ chức các hoạt động truyền thông thể thao trường học quy mô toàn quốc dành riêng cho học sinh, sinh viên được triển khai với sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ quan truyền thông và các nguồn lực xã hội.

Sau 5 năm, các đơn vị đã hợp tác triển khai 57 dự án, chương trình tại 34/34 tỉnh thành trên cả nước, bao gồm nhiều hoạt động nổi bật như Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X hay S-Race – sự kiện thể thao học đường đầu tiên của Việt Nam xác lập kỷ lục thế giới về số lượng vận động viên tham gia, và giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc SV Cup.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại diện Sở, ban ngành chụp hình lưu niệm cùng các bạn học sinh Cà Mau.

Sức lan tỏa của các hoạt động này được phản ánh rõ nét qua những con số ấn tượng, như tổng mức tiếp cận hơn 777 triệu lượt - một con số kỷ lục đối với thể thao học đường, cùng hệ sinh thái nội dung bao gồm hơn 100 chương trình truyền hình trực tiếp và trực tuyến, 1.561 tin bài, phóng sự cùng 3.418 bài viết với sự tham gia của 616 cơ quan thông tấn báo chí, để thông qua đó, hơn 4,5 tỷ đồng đã được trao tới các cá nhân và tập thể xuất sắc, tạo động lực và khích lệ tinh thần rèn luyện thể chất của học sinh, sinh viên trên cả nước.

Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, Vụ Học sinh Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trung tâm truyền hình thể thao (Đài Truyền hình Việt Nam) và Công ty Truyền thông Unicomm ký kết Hợp tác tổ chức các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2026 - 2030 nhằm tiếp tục sứ mệnh phát triển tầm vóc, thể chất cho thế hệ tương lai, tập trung triển khai các nhóm hoạt động trọng điểm, đồng bộ và lan toả mạnh mẽ.

Từ mô hình hợp tác giữa cơ quan quản lý, cơ quan truyền thông và doanh nghiệp, một môi trường phát triển toàn diện được xây dựng, nơi thế hệ trẻ Việt Nam được rèn luyện cả về thể chất, tinh thần và ý chí, trở nên khỏe mạnh hơn, năng động hơn, giàu khát vọng hơn, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

