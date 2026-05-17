Thể thao

Lần đầu tiên tuyển Hàn Quốc có cầu thủ mang dòng máu ngoại dự World Cup

Đặng Lai

TPO - Hôm qua (17/5), HLV Hong Myung-bo đã chính thức công bố danh sách 26 tuyển thủ Hàn Quốc tham dự World Cup 2026. Đáng chú ý, danh sách này đã đánh dấu một cột mốc lịch sử chưa từng có: tiền vệ Jens Castrop trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên từ trước tới nay khoác áo tuyển Hàn Quốc.

Chính xác hơn, Jens Castrop là cầu thủ lai. Anh sinh ra tại Đức, có bố là người Đức và mẹ là người Hàn Quốc. Castrop đang khoác áo CLB Monchengladbach. Dù từng thi đấu cho các lứa trẻ của Đức, tiền vệ có lối chơi mạnh mẽ này đã quyết định chuyển sang cống hiến cho quê hương mẹ từ năm ngoái và đã có 5 trận ra sân trong màu áo mới.

Sự xuất hiện của Castrop không chỉ bổ sung sự linh hoạt cho tuyến giữa mà còn mở ra một chương mới, phá vỡ những rào cản truyền thống trong lịch sử chọn quân của bóng đá xứ sở kim chi. Mùa 2025/26, anh thi đấu 26/34 trận ở Bundesliga, ghi 3 bàn và tung ra 17 đường chuyền "key pass" (quyết định). Đây là những con số không hề khiêm tốn với một cầu thủ đá tiền vệ trung tâm.

Bên cạnh sự kiện lịch sử mang tên Castrop, ngôi sao Son Heung-min vẫn sẽ tiếp tục đeo băng thủ quân để dẫn dắt hàng công. Sự phụ thuộc của Hàn Quốc vào bản năng săn bàn của Son (người đã có 54 bàn thắng cho ĐTQG) càng thể hiện rõ khi hai tiền đạo còn lại được triệu tập là Oh Hyeon-gyu và Cho Gue-sung đều có số liệu ghi bàn quốc tế khá khiêm tốn, lần lượt là 6 và 10 bàn thắng.

Đội hình năm nay không có nhiều bất ngờ khi những cái tên đẳng cấp thế giới như Lee Kang-in (PSG) và Kim Min-jae (Bayern Munich) đều góp mặt. Ở vị trí tiền vệ, Hwang In-beom (Feyenoord) vẫn được trao cơ hội nâng cao số lần khoác áo tuyển dù đang vật lộn với chấn thương cổ chân từ tháng Ba. HLV Hong Myung-bo tự tin rằng các trận giao hữu sắp tới sẽ giúp tiền vệ này lấy lại cảm giác bóng tốt nhất.

Tại vòng bảng World Cup 2026, Hàn Quốc nằm ở bảng A cùng chủ nhà Mexico, Cộng hòa Séc và Nam Phi. Trận ra quân của Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 11/6 tại Guadalajara, gặp đối thủ CH Séc.

Danh sách dự World Cup 2026 của đội tuyển Hàn Quốc

Thủ môn: Kim Seung-Gyu, Song Bum-Keun, Jo Hyeon-Woo.

Hậu vệ: Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Tae-Hyeon, Park Jin-Seop, Seol Young-Woo, Jens Castrop, Lee Ki-Hyeok, Lee Tae-Seok, Lee Han-Beom, Cho Yu-Min.

Tiền vệ: Kim Jin-Gyu, Bae Jun-Ho, Paik Seung-Ho, Yang Hyun-Jun, ⁠Eom Ji-Sung, Lee Kang-In, Lee ⁠Dong-Gyeong, Lee Jae-Sung, Hwang In-Beom.

Tiền đạo: Son Heung-Min, Oh Hyeon-Gyu, Cho Gue-Sung, Hwang Hee-Chan.

