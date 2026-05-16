Geovane Magno đưa Ninh Bình vượt cản SLNA, SHB Đà Nẵng lâm nguy

Tiểu Phùng

TPO - Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) lập công giúp Ninh Bình thắng ngược SLNA 2-1 trong cuộc đối đầu vòng 23 LPBank V.League 2025/26 trên sân Vinh chiều 16/5.

Ninh Bình bám đuổi quyết liệt Thể Công Viettel trong cuộc đua đầu bảng V.League

Trước trận đấu này, SLNA (24 điểm) về lý thuyết vẫn chưa chắc suất trụ hạng khi chỉ hơn đội đứng thứ 13 PVF-CAND 7 điểm trong khi giải còn 4 vòng đấu. Ninh Bình trong khi đó cũng hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để cạnh tranh vị trí trong nhóm đầu.

Diễn biến trận đấu thực tế không hề dễ dàng cho Ninh Bình dù đội khách được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ chất lượng với những cái tên như Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) hay tiền vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức.

Dù kiểm soát bóng tốt hơn, Ninh Bình không tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm trước lối chơi kỷ luật và quyết tâm của SLNA. Đội chủ nhà thậm chí có bàn mở tỷ số trước ở phút 67 nhờ công Bá Quyền.

Tuy nhiên, niềm vui của SLNA không giữ được lâu khi phút 83, trọng tài cho Ninh Bình hưởng quả phạt 11m sau khi kiểm tra VAR. Tiến Anh không lỡ cơ hội ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1. Nguyễn Tài Lộc là người hoàn tất cú ngược dòng cho Ninh Bình liền ngay sau đó với pha dứt điểm chớp nhoáng.

HLV Lê Đức Tuấn liệu có giúp SHB Đà Nẵng vượt khó?

Kết quả giúp Ninh Bình củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 44 điểm, chỉ còn kém đội nhì bảng Thể Công Viettel 2 điểm và nới rộng cách biệt với CLB Hà Nội lên 5 điểm.

Ở một trận đấu khác, SHB Đà Nẵng chỉ giành được 1 điểm với trận hoà 2-2 trước Công an TPHCM. Trên bảng xếp hạng, SHB Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 13, bằng điểm số của PVF-CAND nhưng đã chơi nhiều hơn 1 trận. Rủi ro rớt hạng đang tăng dần với SHB Đà Nẵng và họ sẽ buộc phải chờ kết quả cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội với PVF-CAND chiều mai.

