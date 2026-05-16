CLB Hải Phòng đẩy Becamex TPHCM vào cuộc chiến trụ hạng

Chiến thắng thuyết phục trên sân nhà giúp đội bóng đất Cảng chấm dứt chuỗi bốn trận toàn hòa và thua, qua đó củng cố vị trí an toàn ở giữa bảng xếp hạng. Ngược lại, thất bại nặng nề tại "chảo lửa" Lạch Tray tiếp tục đẩy Becamex TP.HCM lún sâu vào cuộc khủng hoảng phong độ, khiến áp lực dồn vào HLV Hứa Hiển Vinh và các học trò nặng nề hơn hết. Họ phải chờ đợi SHB Đà Nẵng và PVF-CAND không thắng ở vòng này.

Đội chủ nhà Hải Phòng nhanh chóng áp đặt thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 13, ngoại binh Luiz Antonio mở màn cho bữa tiệc bàn thắng bằng cú sút xa trái phá từ ngoài vòng cấm, đánh bại hoàn toàn thủ thành Trần Minh Toàn. Tuy nhiên, niềm vui của cổ động viên đất Cảng chỉ kéo dài đúng bốn phút trước khi thủ môn Đình Triệu mắc sai lầm tai hại, lóng ngóng để bóng bật ra, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Anh băng vào đá bồi gỡ hòa 1-1.

Phút 27, đội trưởng Triệu Việt Hưng khiến khán đài Lạch Tray nổ tung bằng siêu phẩm bàn thắng, tái lập thế dẫn bàn cho Hải Phòng. Nhưng chỉ ít phút sau, ngoại binh Zlatkovic Milos của Becamex TPHCM thực hiện cú sút phạt đẳng cấp từ khoảng cách 25m, kéo trận đấu về tỷ số hòa 2-2 trước khi hiệp một khép lại.

Hải Phòng cầm bóng đến 65% trong những phút đầu hiệp 2. Ngược lại, cầu thủ Becamex TPHCM bắt đầu rệu rã. Trung Hiếu cứa lòng hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-2 cho Hải Phòng ở phút 60. Bàn thua này giáng một đòn nặng nề vào tinh thần chiến đấu của các cầu thủ áo xanh, khiến họ liên tục lộ ra những khoảng trống chết người.

Đến phút 75, tiền vệ Hữu Sơn tung cú dứt điểm chuẩn xác sát vạch cấm địa, ấn định thắng lợi tưng bừng 4-2 cho Hải Phòng. Sau giai đoạn khủng hoảng và đối mặt nhiều nguy cơ khi đã chia tay HLV Chu Đình Nghiêm, cuối cùng Hải Phòng cũng tìm thấy niềm vui. Còn Becamex TPHCM chính thức bước vào đường đua trụ hạng đầy rủi ro cùng Đà Nẵng và PVF-CAND.