Xabi Alonso 'gật đầu' với Chelsea

TPO - Chelsea đang ở rất gần việc bổ nhiệm Xabi Alonso vào chiếc ghế HLV trưởng sau khi đôi bên đạt được thỏa thuận quan trọng về hợp đồng. Với danh tiếng được xây dựng từ thành công cùng Bayer Leverkusen, chiến lược gia người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn tái thiết mới cho đội chủ sân Stamford Bridge sau nhiều mùa giải đầy biến động.

Sau nhiều đồn đoán kéo dài suốt thời gian qua, Chelsea được cho là đã tiến rất gần tới việc bổ nhiệm Xabi Alonso làm HLV trưởng mới của đội bóng. Theo Fabrizio Romano và David Ornstein, Chelsea và Xabi Alonso đã đạt được những thống nhất quan trọng về bản hợp đồng kéo dài 4 năm. Nếu không có biến động vào phút chót, cựu tiền vệ Liverpool và Real Madrid nhiều khả năng sẽ chính thức tiếp quản đội bóng thành London ngay sau khi mùa giải khép lại.

Động thái này cho thấy quyết tâm rất lớn của Chelsea trong việc xây dựng lại đội bóng theo hướng ổn định và lâu dài hơn. Sau giai đoạn liên tục thay đổi HLV cùng những kết quả thiếu thuyết phục, ban lãnh đạo CLB tin rằng Alonso là mẫu chiến lược gia phù hợp để đưa đội bóng trở lại vị thế cạnh tranh danh hiệu.

Xabi Alonso gây tiếng vang mạnh mẽ trong sự nghiệp cầm quân nhờ quãng thời gian thành công cùng Bayer Leverkusen. Trong thời gian dẫn dắt đội bóng nước Đức, Alonso đã xây dựng lối chơi rất hấp dẫn với sơ đồ 3-4-2-1, một hệ thống rất phù hợp với các cầu thủ Chelsea. Quan trọng hơn, Alonso đã giúp các cầu thủ tiến bộ trong thời gian tại đây. Đỉnh cao là chức vô địch Bundesliga lịch sử với thành tích bất bại, giúp Alonso nhanh chóng vươn lên nhóm những HLV trẻ được săn đón nhất châu Âu.

Dù vậy, quá trình đàm phán không hoàn toàn dễ dàng. Alonso đã đưa ra một số điều kiện trước khi nhận lời dẫn dắt Chelsea. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn có thêm quyền hạn trong công tác chuyển nhượng cũng như được đảm bảo về một dự án phát triển dài hạn. Ông không muốn rơi vào tình cảnh bị sa thải chỉ sau một giai đoạn ngắn nếu đội bóng chưa đạt thành tích như kỳ vọng.

Chelsea được cho là chấp nhận phần lớn yêu cầu này bởi họ hiểu rằng sự ổn định đang là điều đội bóng thiếu nhất. Sau khi chi ra hàng tỷ bảng cho thị trường chuyển nhượng nhưng kết quả không tương xứng, giới chủ CLB muốn tạo dựng một nền móng bền vững thay vì tiếp tục thay đổi liên tục như thời gian qua.

Trước khi quyết định ưu tiên Alonso, Chelsea từng cân nhắc nhiều ứng viên khác như Andoni Iraola, Marco Silva hay Oliver Glasner. Tuy nhiên, thành tích cùng phong cách huấn luyện của Alonso đã thuyết phục phần lớn ban lãnh đạo đội bóng. Bên cạnh đó, danh tiếng lớn trong thời còn thi đấu cũng giúp ông nhận được sự tôn trọng từ các cầu thủ.

Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng HLV đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu mùa hè năm nay. Người hâm mộ Chelsea kỳ vọng Alonso có thể mở ra một chương mới tích cực hơn cho đội bóng sau quãng thời gian đầy biến động.