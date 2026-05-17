HLV Roland: U17 Việt Nam cần tốt hơn nữa để dự World Cup

Vĩnh Xuân

TPO - HLV Roland cho rằng đội tuyển U17 Việt Nam có quyền tự hào với những gì đã làm được tại giải U17 châu Á, nhưng cần trở nên mạnh mẽ hơn trước khi tham dự đấu trường FIFA World Cup.

U17 Việt Nam dừng bước ở tứ kết giải U17 châu Á 2026

“Chỉ trong một tháng, chúng ta đã hoàn thành hai mục tiêu liên tiếp. Những gì các em làm được thực sự rất khó khăn. Với chỉ khoảng 10 ngày tập luyện trước khi bước vào giải đấu, để đạt được thành tích như vậy là điều không hề dễ dàng. Nhưng thầy biết cả đất nước Việt Nam tự hào về các em”-HLV Roland chia sẻ với các học trò sau trận đấu với U17 Australia tại giải U17 châu Á 2026.

Đội tuyển U17 Việt Nam đã không thể tiếp tục hành trình tuyệt vời tại giải đấu khi để thua U17 Australia 0-3. Chênh lệch về thể hình và thể lực là sự khác biệt, dù U17 Việt Nam đã chơi với chiến thuật hợp lý.

Trước đó với việc giành quyền vào tứ kết, U17 Việt Nam đã có suất tham dự FIFA U17 World Cup. Đây là cột mốc mới với thầy trò HLV Roland sau khi họ đã giành chức vô địch giải Đông Nam Á.

HLV Roland cho biết ông tự hào với thành tích của các học trò, đặc biệt sự nỗ lực, tinh thần vượt khó của toàn đội. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh phía trước, U17 Việt Nam cần sớm chuẩn bị để trở nên hoàn thiện và mạnh mẽ hơn trước khi tham dự FIFA U17 World Cup.

Đây là đấu trường khắc nghiệt hơn và theo ông Roland, U17 Việt Nam cần đặc biệt cải thiện khâu thể lực.

