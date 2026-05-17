Thể thao

'Đội tuyển U17 Australia đã trừng phạt sai lầm của U17 Việt Nam'

Đặng Lai

TPO - Truyền thông Australia đã bày tỏ sự hân hoan lớn khi đội nhà ghi tên mình vào vòng bán kết sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Việt Nam...

Rạng sáng nay (17/5), trận tứ kết giải U17 châu Á tại Saudi Arabia đã khép lại với thất bại 0-3 của U17 Việt Nam trước U17 Australia. Kết quả này khiến thầy trò HLV Cristiano Roland không thể tái lập chiến tích chiến thắng trước chính đối thủ xứ chuột túi tại giải U17 Đông Nam Á hồi tháng trước.

Ngay sau trận đấu, truyền thông Australia đã bày tỏ sự hân hoan lớn khi đội nhà ghi tên mình vào vòng bán kết để chạm trán U17 Trung Quốc. Tờ Football 360 chạy dòng tít đầy hào hứng: “Lịch sử chờ đợi khi U17 Australia vượt qua U17 Việt Nam để vào bán kết giải châu Á”.

Đi sâu vào diễn biến, bài báo phân tích: “U17 Australia đã lọt vào bán kết sau chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 trước U17 Việt Nam. Các bàn thắng của Oliver O'Carroll, Georgio Hassarati và Akeem Gerald đã giúp đội bóng xứ chuột túi lọt vào vòng đấu của 4 đội bóng mạnh nhất.

“U17 Australia đã tỉnh giấc nhanh chóng sau thất bại 0-2 trước U17 Uzbekistan. Đội bóng xứ chuột túi đã vươn lên dẫn trước từ tình huống ném biên rất mạnh. O'Carroll chớp thời cơ khi dứt điểm cận thành tung lưới U17 Việt Nam. Nhờ sự áp đảo thế trận và khả năng tận dụng tốt những sai lầm của đối phương, U17 Australia tiếp tục có thêm hai bàn thắng do công của Hassarati và Gerald để ấn định thắng lợi cách biệt 3-0".

Ấn phẩm xứ chuột túi tin rằng với sự trỗi dậy của đội nhà, mục tiêu vào chung kết là trong tầm với: “Tại bán kết, U17 Australia sẽ đối đầu với U17 Trung Quốc. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, đội bóng sẽ lần đầu tiên lọt vào chung kết giải đấu này kể từ khi gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á cách đây 20 năm. Năm 2018, U17 Australia cũng lọt vào bán kết giải U17 châu Á (khi ấy là giải U16) nhưng đã dừng bước sau thất bại trước U17 Nhật Bản”.

Trong khi đó, dù thua nhưng U17 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi khi đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu lịch sử: giành tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup. Đội sẽ trở về nước, tiếp tục rèn luyện mình để hướng tới giải đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam, VCK U17 World Cup vào tháng 11 tới ở Qatar.

#U17 Australia #bán kết #U17 Việt Nam #giải châu Á #bóng đá trẻ #World Cup #Việt Nam vs Australia #nguyễn lực

