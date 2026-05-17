Nhận định PVF-CAND vs Hà Nội FC, 18h00 ngày 17/5: Không còn đường lùi

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá PVF-CAND vs Hà Nội FC, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc đối đầu giữa PVF-CAND và Hà Nội FC tại vòng 23 mang ý nghĩa của một trận chiến sinh tử, nơi cả hai đội bóng đều bị dồn vào thế không được phép thất bại vì những mục tiêu hoàn toàn trái ngược ở hai đầu BXH.

Nhận định trước trận đấu PVF-CAND vs Hà Nội FC

Sau chiến thắng nghẹt thở ngay trên sân Pleiku của HAGL, PVF-CAND đã thắp lại hy vọng trụ hạng. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi đối thủ trực tiếp là Đà Nẵng có điểm ở trận đấu sớm, đẩy thầy trò HLV Trần Tiến Đại trở lại vị trí cuối bảng do kém chỉ số phụ (cùng có 17 điểm).

Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn vài vòng là khép lại, mỗi trận đấu lúc này với PVF-CAND đều là một trận chung kết. Trận gặp Hà Nội FC hôm nay là dịp như vậy. Lợi thế sân nhà cùng tinh thần rực lửa sau khúc khải hoàn vừa qua chính là bệ phóng lớn nhất để PVF-CAND đối đầu thế lực bóng đá Thủ đô. Với một đội hình lành lặn và tâm thế không còn gì để mất, đội chủ nhà chắc chắn sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất để giữ lại ít nhất 1 điểm.

Trong khi đó, Hà Nội FC hành quân đến sân PVF với một tâm trạng tương đối trĩu nặng. Thất bại trước Thanh Hóa không chỉ khiến thầy trò HLV Harry Kewell đánh mất vị trí thứ 3 vào tay Ninh Bình mà còn làm lộ ra những bất ổn cố hữu trong lối chơi khi thiếu đi sự liền mạch.

Phong độ, lịch sử đối đầu PVF-CAND vs Hà Nội FC

Nghiêm trọng hơn, đội bóng Thủ đô sẽ sứt mẻ lực lượng nặng nề ở khu trung tuyến khi cả hai "động cơ" quan trọng là Hoàng Hên và Hai Long đều phải ngồi ngoài do án treo giò. Mất đi bộ đôi này, hệ thống luân chuyển bóng và khả năng áp đặt thế trận của Hà Nội FC bị đe dọa nghiêm trọng.

Sức ép nghẹt thở buộc chiến lược gia người Úc phải đưa ra những điều chỉnh mang tính chắp vá, đồng thời đặt mọi kỳ vọng lên vai lão tướng Văn Quyết trong vai trò cầm nhịp và kéo toàn đội vượt khó.

Dù vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng nhân sự đồng đều, sự thiếu hụt ở tuyến giữa buộc Hà Nội FC phải thay đổi cách tiếp cận. Thay vì sa đà vào các pha đập nhả trung lộ, HLV Kewell nhiều khả năng sẽ chỉ đạo các học trò dồn bóng ra hai hành lang cánh, tận dụng sự cơ động của Tuấn Hải và Xuân Mạnh để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND chắc chắn sẽ trung thành với triết lý phòng ngự phản công. PVF-CAND sẽ chủ động chơi rát, tích cực pressing ngay từ vòng tròn trung tâm nhằm phá vỡ cấu trúc vốn đã suy giảm sức mạnh của đối thủ. Những đường phất bóng dài hướng tới vị trí của Mpande hay những pha bứt tốc của Thanh Nhàn sẽ là vũ khí tối thượng chủ nhà tìm kiếm cơ hội trừng phạt sai lầm của hàng thủ Hà Nội.

Khi trình độ chuyên môn bị thu hẹp do bài toán nhân sự, tinh thần chiến binh và điểm tựa sân nhà hoàn toàn có thể giúp PVF-CAND giữ lại 1 điểm quý giá trong cuộc đua trụ hạng khốc liệt này.

Đội hình dự kiến PVF-CAND vs Hà Nội FC

PVF-CAND (4-2-3-1): Minh Long, Vũ Tín, Lý Đức, Lucas Henrique, Anh Quân, Văn Thuận, Thái Bá Đạt, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Mahmoud, Mpande.

Hà Nội FC (4-3-3): Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Thành Chung, Adriel Tadeu, Công Nhật, Hùng Dũng, Văn Toàn, Tuấn Hải, Fisher, Văn Quyết, Passira.

Dự đoán tỷ số: PVF-CAND 1-1 Hà Nội FC

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

