Nhận định CAHN vs Thanh Hóa, 19h15 ngày 17/5: Chạm tay vào ngôi vương

Khanh Kiều

TPO - Nhận định bóng đá CAHN vs Thanh Hóa, vòng 23 LPBank V.League 2025/26 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chỉ cần đánh bại Thanh Hóa tại sân Hàng Đẫy vào tối 17/5, thầy trò HLV Mano Polking sẽ chính thức đăng quang ngôi vương V-League.

CAHN vs Thanh Hóa

Nhận định CAHN vs Thanh Hóa

Giữa guồng quay khốc liệt của V.League 2025/26, Đông Á Thanh Hóa từng bị xem là cái tên khó có thể trụ lại với giải đấu. Những biến động liên tiếp ở thượng tầng lãnh đạo khiến đội bóng xứ Thanh rơi vào vòng xoáy khủng hoảng cả về tài chính lẫn nhân sự. Thanh Hóa bước vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa bóng với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, thậm chí có thời điểm rơi vào cảnh “vá víu” đội hình để đủ quân số ra sân.

Thế nhưng, trái ngược với mọi dự đoán bi quan, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp lại cho thấy tinh thần thi đấu đầy quả cảm. Những vòng đấu gần đây chứng kiến một Thanh Hóa thi đấu với tinh thần như không còn gì để mất. Ở vòng đầu gần nhất, Thanh Hóa bất ngờ hạ gục Hà Nội FC với tỷ số 1-0. Chiến thắng trước đội bóng thủ đô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với 3 điểm giành được, Thanh Hóa nâng tổng số điểm lên 24, đồng thời tạo ra khoảng cách 7 điểm so với PVF-CAND - đội đang đứng ở vị trí phải đá play-off trụ hạng.

Những kết quả tích cực liên tiếp đã giúp Thanh Hóa lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Dẫu vậy, thử thách tiếp theo dành cho Thanh Hóa sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều khi họ phải làm khách trên sân của Công An Hà Nội ở vòng 23. Nếu Thanh Hóa đang chơi với tinh thần sinh tồn, thì CAHN lại bước vào trận đấu với khát khao hoàn tất hành trình chinh phục ngôi vương.

Mùa giải năm nay chứng kiến sự ổn định đáng kinh ngạc của đội bóng ngành công an. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, CAHN trình diễn thứ bóng đá giàu năng lượng, hiệu quả và đầy bản lĩnh. Sau 22 vòng đấu, họ mới chỉ nhận một thất bại tại V.League 2025/26.

Lúc này, ngôi vô địch gần như đã nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Mano Polking. Cuộc tiếp đón Thanh Hóa tại vòng 23 được xem là cơ hội lý tưởng để CAHN chính thức đăng quang trước sự chứng kiến của khán giả nhà. Về mặt lý thuyết, họ vẫn có thể lên ngôi ngay cả khi không giành chiến thắng nếu Thể Công Viettel không thể đánh bại Nam Định. Tuy nhiên, sẽ không có đội bóng lớn nào muốn đăng quang theo cách thiếu trọn vẹn như vậy.

CAHN chắc chắn muốn tự mình quyết định số phận bằng một chiến thắng thuyết phục. Họ muốn biến ngày nâng cúp thành bữa tiệc hoàn hảo, nơi sức mạnh và đẳng cấp được thể hiện rõ ràng nhất. Nhưng ở phía đối diện, Thanh Hóa cũng bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau chuỗi phong độ ấn tượng gần đây.

Đó chính là lý do khiến màn so tài giữa CAHN và Thanh Hóa hứa hẹn trở thành trận cầu đáng xem bậc nhất vòng 23. Một bên chiến đấu để hoàn tất giấc mơ vô địch, bên còn lại quyết tâm viết tiếp hành trình trụ hạng đầy cảm xúc. Dù mục tiêu khác nhau, cả hai đều bước vào trận đấu với tinh thần không khoan nhượng.

Phong độ, lịch sử đối đầu CAHN vs Thanh Hóa

Phong độ của CAHN trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của CAHN trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Thanh Hóa trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Thanh Hóa trong 5 trận đấu gần nhất.
Thành tích đối đầu giữa CAHN và Thanh Hóa trong 5 trận đấu gần nhất.
Thành tích đối đầu giữa CAHN và Thanh Hóa trong 5 trận đấu gần nhất.

Thông tin lực lượng CAHN vs Thanh Hóa

CAHN thiếu Stefan Mauk do án treo giò, Quang Hải bị chấn thương.

Thanh Hóa không có sự phục vụ của Nguyễn Bá Tiến, Đình Huyên do án treo giò.

Đội hình dự kiến CAHN vs Thanh Hóa

CAHN: Nguyễn Filip, Việt Anh, Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Long, Văn Đô, Cao Pendant Quang Vinh, Văn Đức, Leo Artur, Alan, Đình Bắc.

Thanh Hóa: Y Êli Niê, Văn Lợi, Ngọc Hà, Văn Hưng, Thanh Nam, Ngọc Tân, Abdurakhmanov, Damoth, Văn Tùng, Hữu Dũng, Ngọc Mỹ.

Dự đoán tỷ số CAHN 2-0 Thanh Hóa

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

