Bắc Ninh sắp có siêu đô thị và chợ quốc tế hơn 30.000 tỷ đồng

Nguyễn Thắng

TPO - Bắc Ninh đang tìm nhà đầu tư cho dự án Khu đô thị hỗn hợp và Chợ quốc tế Bắc Giang có quy mô gần 295 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 30.656 tỷ đồng tại phường Tiền Phong.

Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1 vừa công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang. Đây được xem là một trong những dự án đô thị - thương mại quy mô lớn sau sáp nhập địa giới hành chính.

Dự án nằm trên địa bàn phường Tiền Phong (địa phận thuộc TP Bắc Giang trước khi sáp nhập Bắc Ninh), với quy mô sử dụng đất khoảng 295 ha, dân số dự kiến hơn 42.480 người. Định hướng phát triển là hình thành khu đô thị đa chức năng tích hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế cùng chợ quốc tế quy mô lớn.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của dự án là khu chợ quốc tế được quy hoạch trở thành trung tâm giao thương hàng hóa hiện đại, đóng vai trò kết nối thị trường nội địa với các đối tác nước ngoài, mở ra dư địa lớn cho hoạt động logistics, xuất nhập khẩu và thương mại vùng.

Bắc Ninh sắp có siêu đô thị và chợ quốc tế hơn 30.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án được triển khai thành 3 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, khu đô thị sẽ được đầu tư trên diện tích hơn 93 ha, tập trung giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các công trình dịch vụ cao tối đa 15 tầng cùng khu nhà ở thấp tầng. Riêng công tác giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành trong vòng 12 tháng đầu tiên.

Bước sang giai đoạn 2, dự án mở rộng phát triển trên diện tích hơn 108 ha với trọng tâm là các tổ hợp công trình cao tầng hỗn hợp, trường học và hệ thống tiện ích đô thị. Gần 94 ha còn lại sẽ được triển khai ở giai đoạn cuối nhằm hoàn thiện các hạng mục y tế, dịch vụ và toàn bộ hạ tầng trước khi đưa khu đô thị vào vận hành đồng bộ.

