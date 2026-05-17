Vinhomes Sài Gòn Park tạo 'địa chấn' ngay ngày ra mắt

Thị trường bất động sản TP.HCM vừa chứng kiến một kỷ lục khi sự kiện ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park vào chiều 16/5 quy tụ số lượng đại lý, liên minh và đối tác lên tới con số 100 - đông nhất từ trước đến nay. Cùng với đó là lực lượng bán hàng dự kiến lên tới 12.000 người - một kỷ lục gây "choáng ngợp" mà ngay cả những buổi kick-off hoành tráng nhất của các dự án khác cũng chưa từng chạm tới.

Trước khi sự kiện bắt đầu 1 giờ, khán phòng tại Landmark 81 đã chật cứng người tham dự, háo hức chờ đợi thời khắc ra mắt chính thức dự án Vinhomes Sài Gòn Park (Hóc Môn, TP. HCM).

Tâm trạng phấn khởi này dễ hiểu bởi lần đầu tiên sau nhiều năm, thị trường BĐS phía Nam mới có một siêu phẩm liền khối lớn đến vậy tại Tây Bắc - "vùng trũng giá" cuối cùng của TP.HCM.

Hơn thế, với quy mô 1.080 ha, Vinhomes Sài Gòn Park là dự án duy nhất có không gian đủ rộng để kiến tạo nên một mô hình chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam: Thành phố Công viên Tri thức hàng đầu châu Á.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Quỳnh Mai, Giám đốc Kinh doanh Vùng 11 - Công ty cổ phần Vinhomes, cho biết: “Mỗi dự án của Vinhomes đều mang một sứ mệnh riêng biệt. Với Vinhomes Sài Gòn Park, đó là sứ mệnh kiến tạo một tâm điểm giáo dục, công nghệ và sống xanh chuẩn quốc tế.” Bà Mai khẳng định đây sẽ là nơi mà những giá trị về tri thức sẽ được tôn vinh, nơi định hình nên phong cách sống của thế hệ công dân tương lai toàn cầu.

Trái tim của siêu đô thị này là khu học thuật 150 ha, quy tụ các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và Startup Hub. Bao quanh là 36 trường học các cấp, 5 đại công viên cùng hơn 100 công viên tiện ích nội khu xanh mướt. Điểm nhấn là VinWonders rộng 22,7 ha ngay thềm nhà - nơi mọi thế hệ đều tìm thấy niềm vui riêng.

“Chúng tôi kỳ vọng đây không chỉ là một dự án BĐS mà sẽ là một thành phố đáng sống cho mọi nhà. Một nơi mà người trẻ được trao cơ hội để phát triển, cha mẹ có môi trường sống xanh và hiện đại, trẻ em được lớn lên cùng giáo dục, tri thức và cộng đồng văn minh””, bà Trần Cẩm Vân, Giám đốc Kinh doanh Vùng 12 - Công ty cổ phần Vinhomes, chia sẻ.

Là đối tác chiến lược lâu năm của Vinhomes, ông Trần Văn Phú, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Trực tiếp của Techcombank, cũng tràn đầy niềm tin về Vinhomes Sài Gòn Park: "Chúng tôi đánh giá đây là dự án có pháp lý minh bạch, được phát triển bởi một chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam."

Đại diện Techcombank đánh giá quy mô quỹ đất rất lớn, hơn 1.000 ha sẽ tạo nền tảng cho tiềm năng tăng trưởng giá trị trong dài hạn. "Dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thẩm định chặt chẽ của ngân hàng, vì vậy Techcombank hoàn toàn sẵn sàng đồng hành cùng chủ đầu tư để đáp ứng nhu cầu của khách hàng", ông Phú cho biết thêm.

"Sẽ có kỷ lục booking, kỳ tích khu Đông sẽ tái lập"

"Tôi cho rằng đây có thể là một trong những đợt booking kỷ lục của thị trường", ông Hoàng Liên Sơn, Tổng Giám đốc AlphaReal, hồ hởi chia sẻ ngay khi sự kiện vừa kết thúc. Điều này dễ hiểu bởi ngay từ khi chưa chính thức ra mắt, sức hút của Vinhomes Sài Gòn Park đã rất lớn.

"Theo tôi, đây là một trong những dự án 'nóng' nhất tại TP.HCM trong khoảng 2 năm trở lại đây, bởi vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa có mức giá hợp lý ở thời điểm hiện tại", ông Sơn lý giải.

Đồng quan điểm, ông Bùi Hiền, Tổng Giám đốc Southern Homes Group, cho hay từ nửa tháng nay gần như toàn thị trường đang hướng cả về Vinhomes Sài Gòn Park. Đặc biệt, dự án không chỉ thu hút khách hàng tại TP.HCM mà còn hấp dẫn cả khách hàng các tỉnh thành lân cận, thậm chí xa hơn như Hà Nội.

"Với tiềm năng của dự án, Vinhomes Sài Gòn Park sẽ khiến thị trường lần nữa tái lập kịch bản bùng nổ cách đây khoảng 10 năm như tại khu Đông TP.HCM", ông Hiền khẳng định.

Đại diện Southern Homes Group cũng cho rằng những ngày tới, booking sẽ ngày càng tăng vì không nhà đầu tư nào muốn bỏ lỡ thời điểm “nước đầu”, bởi đây luôn là giai đoạn được ưu tiên, với nhiều chính sách ưu đãi lớn, cơ hội chọn mua được vị trí đẹp nhất. Đồng nghĩa, tiềm năng sinh lời cũng là tốt nhất.

Đón đầu thời cơ có một không hai này, bản thân các đối tác đại lý cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng. AlphaReal đã lập tức mở văn phòng ngay tại khu vực dự án, đồng thời tiếp tục mở rộng thêm nhiều điểm giao dịch xung quanh.

"Chúng tôi cũng đang tuyển dụng mạnh đội ngũ chuyên viên kinh doanh tại Hóc Môn, Củ Chi, Quận 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú (cũ)…", ông Hoàng Liên Sơn cho biết.

Sau sự kiện chính thức ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park, sự phấn khích đang lan tỏa khắp thị trường TP.HCM. Cơ hội sở hữu tấm vé lên “chuyến tàu thịnh vượng” hướng về cực tăng trưởng Tây Bắc đã mở ra rõ ràng trước mắt. Và giờ đây, việc có nắm bắt được hay không đang hoàn toàn phụ thuộc vào sự quyết đoán và nhạy bén của mỗi khách hàng, nhà đầu tư.

"Thị trường luôn có những vận hội mới dành cho những người đi đầu và cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Với tâm thế của những người dẫn dắt, chúng tôi tin rằng Vinhomes Sài Gòn Park sẽ không chỉ là một dự án thành công, mà sẽ là một dấu ấn rực rỡ, một niềm tự hào về một Đại đô thị tri thức hàng đầu châu Á", bà Nguyễn Quỳnh Mai chia sẻ.