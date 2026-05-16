“Cơn sốt” mới phía tây Hà Nội: Dream Garden City và chuẩn sống xanh ven đô

Lễ ra quân dự án Dream Garden City vừa diễn ra tại Hà Nội, đánh dấu bước khởi đầu cho khu đô thị sinh thái được ví như một “vịnh Hạ Long trên cạn” tại Lương Sơn, Phú Thọ – nơi hướng tới giá trị “di sản sống xanh” do Dream Lands phát triển.

Ngày 15/05/2026, sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Forevermark (Nam Từ Liêm, Hà Nội) trong không khí sôi động và chuyên nghiệp. Chương trình quy tụ nhiều đại lý phân phối chiến lược như MSH Group, DMH Group, THM Land, Core Realty, Bất Động Sản Hòa Bình Connect, Kim Anh Invest, RaiLand và VGI, cùng các ngân hàng tài trợ gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long và MB – Chi nhánh Xuân Mai.

Sự kiện đánh dấu bước mở đầu của một thành phố vườn, một không gian sống nằm gọn trong lòng thiên nhiên Lương Sơn hùng vĩ. Đồng thời làm rõ cách định nghĩa và hướng tiếp cận của Dream Lands về khái niệm “di sản sống xanh” mà dự án Dream Garden City muốn mang đến thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội.

Chủ đầu tư Dream Lands cùng các đối tác phân phối chiến lược

Được định hướng phát triển theo mô hình “Thành phố vườn”, Dream Garden City hướng tới việc kiến tạo không gian sống xanh, hài hòa giữa thiên nhiên, trải nghiệm nghỉ dưỡng và nhu cầu an cư lâu dài của cư dân hiện đại.

Dự án sở hữu lợi thế kết nối khi nằm gần nhiều tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, Vành đai 5 liên vùng đi qua 7 tỉnh thành phía Bắc cùng Quốc lộ 6 đoạn Ba La (Hà Đông) – Xuân Mai đang có kế hoạch nâng cấp. Đây được xem là yếu tố quan trọng góp phần gia tăng khả năng kết nối khu vực cũng như tiềm năng phát triển bất động sản trong tương lai.

Bên cạnh lợi thế về vị trí và quy hoạch cảnh quan, Dream Garden City còn gây chú ý nhờ định hướng phát triển minh bạch về pháp lý, đảm bảo quyền sở hữu và sổ đỏ theo quy định, giúp khách hàng an tâm khi lựa chọn an cư hoặc đầu tư dài hạn. Ngoài ra, dự án cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi tài chính nhằm hỗ trợ khách hàng sở hữu bất động sản dễ dàng hơn như ưu đãi chiết khấu dành cho khách hàng thanh toán sớm, hỗ trợ vay vốn lên tới 70% giá trị sản phẩm cùng nhiều chương trình ưu đãi khác.

Tại sự kiện, bà Vũ Thị Khánh Vân – đại diện đối tác phân phối MSH Group – đánh giá Dream Garden City sở hữu nhiều lợi thế nhờ định hướng phát triển theo mô hình thành phố vườn kết hợp nghỉ dưỡng ven đô, xu hướng đang thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng và nhà đầu tư hiện nay.

Theo bà Vân, dự án gây chú ý nhờ không gian sống xanh, mật độ xây dựng thấp cùng khả năng kết nối thuận tiện với khu vực Hà Nội. Bên cạnh đó, việc chủ đầu tư chú trọng hoàn thiện pháp lý, phát triển dự án theo định hướng dài hạn và triển khai các chính sách tài chính hỗ trợ khách hàng cũng góp phần gia tăng sức hút của Dream Garden City trên thị trường.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Bích Hiền – Tổng Giám đốc Dream Lands cho biết: “Dream Garden City được phát triển với định hướng kiến tạo một ‘di sản sống xanh’, nơi cân bằng giữa thiên nhiên, trải nghiệm nghỉ dưỡng và giá trị sống bền vững. Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ góp phần hình thành một cộng đồng cư dân hiện đại, đồng thời tạo nên những giá trị sống bền vững cho nhiều thế hệ.”

Bà Nguyễn Thị Bích Hiền – Tổng giám đốc Dream Lands

Lễ ra quân không chỉ đánh dấu cột mốc Dream Garden City chính thức gia nhập thị trường bất động sản sinh thái ven đô mà còn mở ra cơ hội an cư và đầu tư dành cho những khách hàng đang tìm kiếm một không gian sống xanh, pháp lý minh bạch và tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.

Với lợi thế về vị trí kết nối, định hướng phát triển đồng bộ cùng các chính sách tài chính hỗ trợ linh hoạt, Dream Garden City được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến đáng chú ý tại khu vực phía Tây Hà Nội trong thời gian tới.