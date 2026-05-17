Ngôi nhà gây thương nhớ với mái hiên trước cổng

TPO - Lấy cảm hứng từ những ngôi nhà truyền thống Việt với mái hiên và sân trước thân thuộc. Ngôi nhà mang đến cảm giác gần gũi, an yên ngay giữa nhịp sống đô thị vội vã.

Lấy cảm hứng từ những ngôi nhà truyền thống Việt với mái hiên và sân trước thân thuộc, công trình khéo léo tạo ra những khoảng đệm chan hòa ánh sáng và gió trời, để mỗi góc nhỏ trong nhà đều trở thành nơi kết nối các thành viên trong gia đình.

Chất liệu mộc mạc cùng cách tổ chức không gian tinh tế giúp ngôi nhà vừa hiện đại vừa lưu giữ được tinh thần thân quen của kiến trúc Việt. Giữa phố thị đông đúc, Nhà Neo hiện lên như một nơi để người ta chậm lại, sống gần thiên nhiên và gần nhau hơn một chút.