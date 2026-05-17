Hà Nội đề xuất mở rộng đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội

TPO - Ngoài các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định hiện hành, UBND thành phố Hà Nội đề xuất hỗ trợ thêm một số đối tượng có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố; ưu đãi, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư...

Tại dự thảo Nghị quyết, UBND thành phố đề xuất các cơ chế chính sách ưu đãi phát triển các loại hình nhà ở.

Theo đó, với đầu tư phát triển nhà ở đa mục tiêu: Thành phố ưu tiên bố trí quỹ đất sạch hoặc hạ tầng đồng bộ để triển khai dự án; kiểm soát lợi nhuận định mức của nhà đầu tư, đảm bảo giá thành nhà ở thấp hơn quy định hiện hành; chủ đầu tư được vay vốn ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố; được chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà ở trong phạm vi dự án theo tỷ lệ nhất định.

Với phát triển nhà ở xã hội: Thành phố giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư không thông qua đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư; ưu tiên phát triển các dự án nhà ở xã hội với quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng và có thể chuyển đổi linh hoạt sang các loại hình nhà ở khác; được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất...

Bên cạnh đó, thành phố cũng đề xuất chính sách ưu đãi phát triển nhà ở cho công nhân, nhà ở lực lượng vũ trang, nhà ở cho nhân lực công nghệ cao...

Thêm đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội

Ngoài các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định hiện hành, thành phố đề xuất sẽ hỗ trợ thêm một số đối tượng có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn thành phố, như: Nhân lực khoa học và công nghệ; nhân lực công nghệ cao; chuyên gia; nhà khoa học; nhân lực số.

Người lao động làm việc trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của thành phố theo định hướng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học và các ngành, lĩnh vực trọng điểm khác.

Cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án trọng điểm, công trình trọng điểm, dự án chiến lược, dự án đầu tư quy mô lớn theo danh mục do cấp có thẩm quyền xác định.

Các đối tượng khác có đóng góp đặc biệt cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hoặc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo quyết định của UBND thành phố.

Hình thức hỗ trợ gồm mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Để được hưởng chính sách hỗ trợ, cá nhân cần đáp ứng được các yêu cầu theo quy định.

