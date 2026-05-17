TP.HCM tiếp tục tháo gỡ hàng trăm dự án BĐS tồn đọng

Duy Quang

TPO - Trường hợp doanh nghiệp chưa có tên dự án trong danh mục 838 dự án, công trình, khu đất cần tháo gỡ khó khăn thì các doanh nghiệp khẩn trương gửi báo cáo đề xuất bổ sung để được các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý trong đợt này.

Sở Tài chính TPHCM vừa có văn bản đề nghị các đơn vị và các chủ đầu tư, nhà đầu tư, doanh nghiệp cung cấp thông tin dự án, công trình tồn đọng, vướng mắc cần được TPHCM tháo gỡ. Động thái trên nhằm thực hiện các chỉ đạo của UBND TPHCM về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Theo đó, Sở Tài chính đề nghị các chủ đầu tư, nhà đầu tư, doanh nghiệp có các dự án đang thực hiện trên địa bàn (bao gồm các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân, FDI, PPP) gặp khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được giải quyết và chưa được tổng hợp, tháo gỡ trong danh sách 838 dự án, công trình, khu đất cần khẩn trương gửi kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đến Sở Tài chính.

Nội dung kiến nghị cần nêu rõ các thông tin như tên dự án; chủ đầu tư, nhà đầu tư; tổng mức đầu tư; diện tích sử dụng đất; tiến độ thực tế; khó khăn, vướng mắc; cơ quan đang thụ lý và kiến nghị cụ thể.

TPHCM có 838 dự án tồn đọng, kéo dài, gồm dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân, khu đất là tài sản công.

Căn cứ khó khăn, vướng mắc, cơ quan thụ lý và các nội dung liên quan, các đơn vị gửi văn bản kiến nghị kèm theo phụ lục thống kê thông tin các dự án vướng mắc đến sở, ban ngành TPHCM (gồm các cơ quan đang thụ lý), đồng gửi UBND TPHCM.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA) cho rằng, TPHCM đang nỗ lực tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài, trong đó có các dự án của doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI.

Vì thế, đây là cơ hội và thời cơ thuận lợi cuối cùng để các doanh nghiệp đăng ký dự án của mình vào chương trình tháo gỡ. TPHCM có 838 dự án tồn đọng, kéo dài, gồm dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân, khu đất là tài sản công. Trong đó có 277 dự án của tư nhân và FDI. Để tháo gỡ cho các dự án này, Chủ tịch UBND TPHCM là tổ trưởng và họp hàng tuần.

Do đó, 417 dự án đã hoàn thành tháo gỡ tất cả các vướng mắc; còn lại 421 dự án, công trình, khu đất cơ bản tháo gỡ hoặc đang thực hiện tháo gỡ theo chỉ đạo.

Ông Lê Hoàng Châu cũng lưu ý, trường hợp doanh nghiệp chưa có tên dự án trong danh mục 838 dự án thì đề nghị các doanh nghiệp báo cáo đề xuất bổ sung để được các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý trong đợt này.

Ngoài ra, doanh nghiệp có các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài tại các địa phương khác cũng có thể liên hệ báo cáo cho Sở Tài chính địa phương để được tổng hợp, xem xét xử lý.

