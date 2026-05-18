Thấp tầng khan hiếm phía tây Hà Nội: An Khánh Ecomony và dư địa tăng giá tại bắc an khánh

Trong bối cảnh nguồn cung nhà thấp tầng tại Hà Nội ngày càng hạn chế, trong khi mặt bằng giá tại nhiều khu đô thị phía Tây đã thiết lập ở mức cao, các dự án mới có quy mô vừa và mức giá khởi điểm còn “khoảng trống” đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Kết hợp với các chính sách hỗ trợ tài chính và tiến độ thanh toán linh hoạt, tổng vốn ban đầu được đánh giá là phù hợp với nhóm nhà đầu tư trung hạn. Tại Bắc An Khánh, An Khánh Ecomony được nhìn nhận như một lựa chọn đáng chú ý khi hội tụ yếu tố khan hiếm, vị trí hạ tầng và dư địa tăng giá trong chu kỳ mới.​

Sự lệch pha cung cầu và áp lực thiết lập mặt bằng giá mới tại phân khúc thấp tầng

Các số liệu tổng hợp cho thấy sự lệch pha cung - cầu ngày càng rõ nét ở phân khúc nhà thấp tầng Hà Nội. Giai đoạn 2024 đến 9 tháng đầu 2025, nguồn cung mới cộng dồn chỉ hơn 7.700 sản phẩm, trong đó riêng quý III/2025 ghi nhận hơn 3.000 căn mở bán nhưng tỷ lệ hấp thụ luôn duy trì ở mức cao 65-95%, phản ánh nhu cầu thực và đầu tư vẫn bền bỉ.

Trong khi đó, khảo sát của đơn vị nghiên cứu Mai Việt Land - Tổng Đại lý phân phối Dự án cho thấy mặt bằng giá tại các khu đô thị phía Tây đã bước vào “vùng cao”. Tại Nam An Khánh, giá liền kề phổ biến 110-145 triệu đồng/m2 (tương đương 21-27,2 tỷ đồng với lô 145-247 m2), biệt thự 95-111,8 triệu đồng/m2; trong khi tại Vinhomes Thăng Long, liền kề đã vươn tới khoảng 177-198 triệu đồng/m2 và biệt thự 219-251 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Ở An Lạc Green Symphony, các lô liền kề 80m2 được giao dịch quanh 263-270 triệu đồng/m2, còn biệt thự song lập khoảng 225-230 triệu đồng/m2. Sự chênh lệch giữa nguồn cung hạn chế và mặt bằng giá liên tục được “đẩy lên” đang tạo áp lực thiết lập giá mới cho các dự án thấp tầng, nhất là ở những vị trí hạ tầng hoàn thiện và quỹ đất không còn nhiều. Theo các báo cáo quốc tế về xu hướng bất động sản, giai đoạn 2024-2026 được xem là thời kỳ thị trường bước từ trạng thái “phục hồi” sang “tái định giá”, trong đó giá trị bất động sản được điều chỉnh dựa trên vị trí, chất lượng sản phẩm và khả năng khai thác thực tế.

Ông Nguyễn Văn Long - PTGĐ Mai Viet Land nhận định: “Với nhà thấp tầng gắn liền với đất, biên độ tăng giá không dừng lại ở giai đoạn mở bán mà còn kéo dài thêm một chu kỳ, khi hạ tầng khép kín và cộng đồng cư dân hình thành đầy đủ.” Thực tế các đồ thị giá tại Nam An Khánh, Vinhomes Thăng Long và An Lạc Green Symphony cho thấy các dự án này đều ghi nhận mức tăng đáng kể trong 3-5 năm sau giai đoạn bàn giao đầu tiên, trước khi bước vào vùng giá cao và ổn định hơn. Khi nguồn cung tiếp tục hạn chế, áp lực thiết lập mặt bằng giá mới tại các khu vực có hạ tầng hoàn thiện là xu hướng khó tránh khỏi.

An Khánh Ecomony và “khoảng trống” tăng giá trong bức tranh khu Tây Hà Nội

Trong bối cảnh này, Bắc An Khánh được đánh giá là khu vực đang ở giai đoạn “định giá lại”. Mặc dù sở hữu vị trí trên trục Đại lộ Thăng Long và hưởng lợi từ các tuyến giao thông trọng điểm như Vành đai 3.5, Vành đai 4 cùng hệ thống metro trong quy hoạch, mặt bằng giá tại đây vẫn thấp hơn đáng kể so với các khu đô thị đã phát triển trước đó. Thời gian kết nối thuận tiện về Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia hay sân bay Nội Bài, cùng hệ sinh thái tiện ích hiện hữu gồm trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, đang tạo nền tảng cho giá trị bất động sản gia tăng khi khu vực hoàn thiện về dân cư.

Trên nền tảng đó, An Khánh Ecomony xuất hiện như một trong số ít nguồn cung mới tại Bắc An Khánh. Dự án có quy mô khoảng 19.000 m² với 105 sản phẩm thấp tầng, trong đó cấu trúc diện tích được thiết kế ở mức vừa phải, giúp tổng giá trị mỗi căn dễ tiếp cận hơn so với nhiều dự án cao cấp cùng khu vực. Điểm đáng chú ý là mức giá khởi điểm của dự án hiện vẫn nằm dưới mặt bằng chung đã được thiết lập tại các khu đô thị lân cận, tạo ra khoảng chênh nhất định về giá, cộng thêm việc kết hợp với các chính sách hỗ trợ tài chính và tiến độ thanh toán, tổng vốn ban đầu được xem là phù hợp với nhóm nhà đầu tư. Theo quan sát thị trường, đây thường là yếu tố quan trọng tạo nên dư địa tăng trưởng trong trung hạn, đặc biệt khi hạ tầng khu vực bước vào giai đoạn hoàn thiện. Giai đoạn hạ tầng phát triển chính là thời điểm giá bất động sản có xu hướng tăng rõ rệt trong chu kỳ 3 đến 5 năm tiếp theo. Khi các tuyến giao thông lớn đi vào vận hành, mặt bằng giá tại các khu vực “đi sau” thường được điều chỉnh dần để tiệm cận các khu đô thị đã phát triển trước đó.

Ở góc độ xu hướng, nhiều báo cáo quốc tế ghi nhận bất động sản thấp tầng trong các khu compound tiếp tục được ưu tiên nhờ khả năng bảo toàn giá trị và tính khan hiếm, nhất là tại các thị trường cao cấp ở châu Á - Thái Bình Dương. Điều này củng cố thêm nhận định rằng những khu vực còn khoảng trống về giá nhưng đã có nền tảng hạ tầng như Bắc An Khánh có thể tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt trong giai đoạn tái định giá của thị trường.

Với vị trí thuộc trục phát triển phía Tây, nguồn cung giới hạn và khả năng hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ hạ tầng trong những năm tới, An Khánh Ecomony đang được một bộ phận nhà đầu tư xem là lựa chọn phù hợp để tham gia thị trường từ giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng mới.