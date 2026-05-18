Vụ trẻ lớp 6 bị mẹ kế và cha đánh đập: Nhiều người đứng ra giúp đỡ cháu bé

TPO - Trước tình cảnh đáng thương của cháu bé N.H.Th. bị người thân đánh đập, nhiều thầy, cô giáo và nhà hảo tâm đã đứng ra kêu gọi giúp đỡ để cháu bé có điều kiện tiếp tục được học tập.

Sáng 18/5, thầy Hoàng Văn Trung - Hiệu trưởng Trường tiểu học Đại Thành (xã Vân Du, tỉnh Nghệ An) cho biết, thầy đã đứng ra nhận đỡ đầu cháu N.H.Th. (12 tuổi, trú xóm 7, xã Vân Du). Th. là cháu bé bị mẹ kế và cha đánh đập gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Thầy Trung cho biết, trước tình cảnh của cháu bé, thầy sẽ hỗ trợ về vật chất và tinh thần để cậu bé không phải dang dở con đường học tập. “Hoàn cảnh của gia đình cháu cũng rất éo le nên tôi quyết định nhận đỡ đầu, hỗ trợ để ít nhất cháu có thể học hết lớp 12”, thầy Trung nói.

Thương cảm trước hoàn cảnh éo le của cháu Th., cô Phạm Thị Lan - Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Tô Bá Ngọc (xã Vân Du) cũng đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm để giúp đỡ cháu bé. Chỉ sau 4 ngày, thông qua cô Lan kêu gọi, các nhà hảo tâm đã quyên góp được gần 180 triệu đồng giúp đỡ Th.

Cô Lan cho biết, Th. là học sinh cũ của cô từ bậc tiểu học. Cậu bé có tuổi thơ nhiều thiệt thòi khi cha mẹ ly hôn từ sớm, phải sống cùng bà nội mù lòa trong căn nhà nhỏ. “Toàn bộ số tiền kêu gọi được tôi sẽ trao cho gia đình để chăm lo cho em. Mong rằng em sẽ ổn định tinh thần, sức khỏe để tiếp tục học tập và vui chơi cùng các bạn”, cô Lan chia sẻ.

Chị Phan Thị Tuyết (43 tuổi, cô của Th.) cho biết, sau nhiều ngày điều trị tại trung tâm y tế, sức khỏe của cháu Th. đã dần ổn định, các vết bầm tím cũng thuyên giảm. Dự kiến trong ngày mai, gia đình sẽ xin cho cháu về nhà để theo dõi sức khỏe. "Bác sĩ nói vết thương ở mắt của cháu phải uống thuốc, theo dõi vài tuần nữa. Nếu không hết sẽ phải mổ", chị Tuyết nói.

Theo chị Tuyết, trước đó ít ngày, cơ quan công an đã cùng chị đưa cháu Th. đi giám định sức khỏe để phục vụ công tác xác minh làm rõ vụ việc bị người thân đánh đập.

“Cháu nhiều lần bị bố và mẹ kế đánh đập, xóm cũng đã đến lập biên bản và khuyên nhủ nhưng vẫn không được. Sau mỗi lần bị đánh, cháu Th. lại đến khóc và kể với tôi”, chị Tuyết kể.

Chị Tuyết cho biết thêm, ngày qua có rất nhiều người quan tâm đến câu chuyện của cháu Th. Gia đình vô cùng xúc động trước tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng và chính quyền địa phương dành cho cháu bé trong lúc khó khăn nhất.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Văn Khương (Xóm trưởng kiêm Tổ trưởng An ninh xóm 7 xã Vân Du) cho biết, trước đó xóm đã từng lập biên bản, yêu cầu bố, mẹ kế dừng việc đánh cháu Th.

Ông Nguyễn Văn Khương cho biết thêm, ngày 11/5, ông nhận được thông tin từ nhà trường báo về cháu bị nhiều vết bầm tím. Tối cùng ngày, ông Khương cùng các thành viên Tổ An ninh xóm 7 phối hợp với Tổ An ninh xóm 8 trực tiếp đến nhà anh N.H.H. (SN 1991) để làm việc. Tại đây, xóm đã lập biên bản sự việc và gửi lên công an xã để có biện pháp xử lý.

Như đã đưa tin, vào ngày 12/5, cháu N.H.Th. (12 tuổi, trú xóm 7, xã Vân Du) tìm đến người cô là chị Phan Thị Tuyết (43 tuổi) vừa khóc vừa cầu cứu. Th. kể với cô rằng thời gian em ở chung với bố và mẹ kế thường xuyên bị đánh đập.

Khi đưa cháu về nhà kiểm tra, chị Tuyết phát hiện mắt cháu bé bị thâm, sưng to. Ở chân, tay và mông cháu bé xuất hiện nhiều vết bầm tím. Chị Tuyết sau đó đã livestream lên mạng xã hội facebook đồng thời trình báo sự việc lên Công an xã Vân Du. Trong video trên mạng xã hội, cháu Th. liên tục khóc và kể về những lần bị bố, mẹ kế đánh trước đó.

Vụ việc đang được Công an xã Vân Du xác minh, làm rõ và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định.

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Vân Du đã mời những người liên quan lên trụ sở để xác minh làm rõ.

