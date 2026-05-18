Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xác minh thông tin phản ánh 'hô biến' thịt heo thành thịt bò

Trương Định

TPO - Trước thông tin người dân phản ánh, một quầy thịt cạnh chợ Đầm ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai "hô biến" thịt heo thành thịt bò bán cho người tiêu dùng, ngành chức năng đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Sáng 18/5, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết, địa phương đã tiếp nhận thông tin người dân phản ánh một quầy thịt cạnh chợ Đầm nghi “hô biến” thịt heo thành thịt bò để bán cho người tiêu dùng và đang chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, xử lý.

Theo phản ánh ban đầu, sáng 16/5, tài khoản Facebook H.N. livestream phản ánh nghi mua phải thịt bò giả, được "hô biến" từ thịt heo tại một quầy bán thịt trước nhà dân trên đường Nguyễn Hữu Thọ, cạnh chợ Đầm (phường Quy Nhơn).

bo-1.jpg
Thịt bò nghi làm giả﻿ được anh H.N. mang đến phản ánh với chủ quầy. Ảnh cắt từ clip.

Theo anh H.N. (trú phường Quy Nhơn), sáng cùng ngày (16/5), vợ anh mua thịt bò về làm bữa sáng. Tuy nhiên, trong lúc chế biến và sử dụng, gia đình nhận thấy thịt có dấu hiệu bất thường, không giống thịt bò như thường dùng.

Để kiểm tra, anh cho phần thịt vào bát nước nóng thì thấy thịt chuyển dần sang màu trắng, không còn mùi thịt bò ban đầu mà xuất hiện mùi giống thịt heo.

Bức xúc, vợ chồng anh mang phần thịt chưa chế biến đến phản ánh với chủ quầy. Tuy nhiên, chủ quầy né tránh, người này đề nghị trả lại tiền và xin không làm lớn chuyện.

bo-3.jpg
Người dân tập trung theo dõi sự việc. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi vụ việc được anh đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người cũng bình luận cho biết từng gặp tình trạng tương tự khi mua thịt tại quầy hàng này. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi gian dối nhằm trục lợi.

Trương Định
#thịt giả #Gia Lai #hô biến thịt #chợ Đầm #xác minh thông tin #an toàn thực phẩm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe