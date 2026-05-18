Xác minh thông tin phản ánh 'hô biến' thịt heo thành thịt bò

TPO - Trước thông tin người dân phản ánh, một quầy thịt cạnh chợ Đầm ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai "hô biến" thịt heo thành thịt bò bán cho người tiêu dùng, ngành chức năng đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Sáng 18/5, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết, địa phương đã tiếp nhận thông tin người dân phản ánh một quầy thịt cạnh chợ Đầm nghi “hô biến” thịt heo thành thịt bò để bán cho người tiêu dùng và đang chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, xử lý.

Theo phản ánh ban đầu, sáng 16/5, tài khoản Facebook H.N. livestream phản ánh nghi mua phải thịt bò giả, được "hô biến" từ thịt heo tại một quầy bán thịt trước nhà dân trên đường Nguyễn Hữu Thọ, cạnh chợ Đầm (phường Quy Nhơn).

Thịt bò nghi làm giả﻿ được anh H.N. mang đến phản ánh với chủ quầy. Ảnh cắt từ clip.

Theo anh H.N. (trú phường Quy Nhơn), sáng cùng ngày (16/5), vợ anh mua thịt bò về làm bữa sáng. Tuy nhiên, trong lúc chế biến và sử dụng, gia đình nhận thấy thịt có dấu hiệu bất thường, không giống thịt bò như thường dùng.

Để kiểm tra, anh cho phần thịt vào bát nước nóng thì thấy thịt chuyển dần sang màu trắng, không còn mùi thịt bò ban đầu mà xuất hiện mùi giống thịt heo.

Bức xúc, vợ chồng anh mang phần thịt chưa chế biến đến phản ánh với chủ quầy. Tuy nhiên, chủ quầy né tránh, người này đề nghị trả lại tiền và xin không làm lớn chuyện.

Người dân tập trung theo dõi sự việc. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi vụ việc được anh đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người cũng bình luận cho biết từng gặp tình trạng tương tự khi mua thịt tại quầy hàng này. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi gian dối nhằm trục lợi.