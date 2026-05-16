Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bộ Công Thương thúc tiến độ triển khai xăng E10

Dương Hưng

TPO - Chỉ còn khoảng nửa tháng trước thời điểm bắt buộc bán xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và phân phối xăng dầu khẩn trương chuẩn bị nguồn hàng, hệ thống phối trộn và cơ sở vật chất để sẵn sàng triển khai đồng loạt từ ngày 1/6.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, từ ngày 1/6, xăng không chì lưu thông trên thị trường sẽ phải phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Trong khi đó, xăng E5RON92 tiếp tục được sử dụng đến hết năm 2030.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, hiện nay Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ cho phép các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được thuê dịch vụ thử nghiệm từ các đơn vị đủ năng lực để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nhằm hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu, tạo điều kiện cho các thương nhân thực hiện lộ trình phối trộn, phân phối xăng sinh học.

base64-1773244151565359553706jpeg.jpg
Xăng E10 bắt buộc bán trên toàn quốc từ 1/6.

Do đó, để đảm bảo lộ trình triển khai theo đúng kế hoạch, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối chủ động xây dựng kế hoạch tiêu thụ, ký kết hợp đồng mua bán xăng E10 với các đơn vị có cơ sở phối chế phù hợp.

Hệ thống cửa hàng bán lẻ, đại lý và nhượng quyền cũng được yêu cầu chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng phân phối E10 từ đầu tháng 6.

Trên thị trường, nhiều doanh nghiệp đầu mối lớn đã bắt đầu tăng tốc triển khai xăng E10 trên diện rộng. PVOIL cho biết từ ngày 15/5 đã triển khai bán E10 trên toàn bộ hệ thống gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp trên cả nước. Trong khi đó, Petrolimex cũng dự kiến triển khai đồng loạt E10 từ ngày 20/5 trên hệ thống hơn 2.800 cửa hàng xăng dầu toàn quốc sau thời gian chuẩn bị hạ tầng phối trộn và tiêu chuẩn kỹ thuật. Trong khi đó, các cây xăng tư nhân còn dè dặt do gặp một số vướng mắc liên quan đến việc phối trộn, công tác kỹ thuật...

Dương Hưng
#xăng dầu #Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước #Bộ Công Thương #xăng E10 #đầu mối xăng dầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe