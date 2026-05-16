Bộ Công Thương thúc tiến độ triển khai xăng E10

TPO - Chỉ còn khoảng nửa tháng trước thời điểm bắt buộc bán xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và phân phối xăng dầu khẩn trương chuẩn bị nguồn hàng, hệ thống phối trộn và cơ sở vật chất để sẵn sàng triển khai đồng loạt từ ngày 1/6.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, từ ngày 1/6, xăng không chì lưu thông trên thị trường sẽ phải phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Trong khi đó, xăng E5RON92 tiếp tục được sử dụng đến hết năm 2030.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, hiện nay Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ cho phép các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được thuê dịch vụ thử nghiệm từ các đơn vị đủ năng lực để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nhằm hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu, tạo điều kiện cho các thương nhân thực hiện lộ trình phối trộn, phân phối xăng sinh học.

Do đó, để đảm bảo lộ trình triển khai theo đúng kế hoạch, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối chủ động xây dựng kế hoạch tiêu thụ, ký kết hợp đồng mua bán xăng E10 với các đơn vị có cơ sở phối chế phù hợp.

Hệ thống cửa hàng bán lẻ, đại lý và nhượng quyền cũng được yêu cầu chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng phân phối E10 từ đầu tháng 6.

Trên thị trường, nhiều doanh nghiệp đầu mối lớn đã bắt đầu tăng tốc triển khai xăng E10 trên diện rộng. PVOIL cho biết từ ngày 15/5 đã triển khai bán E10 trên toàn bộ hệ thống gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp trên cả nước. Trong khi đó, Petrolimex cũng dự kiến triển khai đồng loạt E10 từ ngày 20/5 trên hệ thống hơn 2.800 cửa hàng xăng dầu toàn quốc sau thời gian chuẩn bị hạ tầng phối trộn và tiêu chuẩn kỹ thuật. Trong khi đó, các cây xăng tư nhân còn dè dặt do gặp một số vướng mắc liên quan đến việc phối trộn, công tác kỹ thuật...