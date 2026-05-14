Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thay đổi kỳ lạ sau một năm ở 'siêu dự án' lấn biển Cần Giờ

Ngọc Lâm- Thiên Phú

TPO - Một năm sau ngày khởi công, đến nay khu đô thị lấn biển Cần Giờ đã thành hình hài, được kỳ vọng trở thành một trong những khu đô thị du lịch hiện đại, sang trọng bậc nhất cả nước trong tương lai.

cg.jpg

Nhìn từ trên cao, khu vực lấn biển đã trải dài hàng km ngang và lấn nhiều ra khu vực ngoài biển.

cg1.jpg

Nhiều công trình đang được xây dựng trên khu đất mà trước đây là biển nước mênh mông

cg14.jpg

Phối cảnh khu lấn biển và tuyến đường vượt biển nối từ dự án ở Cần Giờ về tới Vũng Tàu

cg3.jpg

Dự án được khởi công từ tháng 4/2025 tại xã Cần Giờ, TPHCM, trong đó dự án lấn biển có diện tích 1357ha.

cg4.jpg

Dự án đã dần thành hình sau một năm nhà đầu tư triển khai san lấp, xây dựng

cg5.jpg

Nơi đây sẽ có tòa tháp chọc trời 108 tầng top 10 thế giới kết hợp với bộ sưu tập 5 đại công viên chủ đề

cg6.jpg

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đang được triển khai rầm rộ. Đại dự án lấn biển có diện tích 2.870 ha do Vingroup xây dựng.

cg7.jpg
cg8.jpg
cg10.jpg

Tập đoàn này cũng đang xây dựng tuyến Metro Cần Giờ tốc độ cao kết nối trung tâm TP.HCM với vận tốc 350km/h. Điều này có nghĩa nơi đây đến làm việc tại trung tâm TPHCM chỉ trong 20 phút.

cg9.jpg
cg11.jpg

Khu vui chơi giải trí 122ha được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới, bao gồm công viên chủ đề, công viên nước Hybrid đầu tiên Đông Nam Á, đường tàu lượn Motor đầu tiên Việt Nam, vườn thú Safari, “Thế giới băng giá” với hải mã Bắc Cực, và Winter Wonderland 30.000m² với núi tuyết nhân tạo 60m.

cg12.jpg
cg8.jpg
cg9.jpg

​Cơ cấu kinh tế của Cần Giờ cũng được định hướng chuyển dịch theo hướng "xanh", ưu tiên các ngành ít phát thải, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn và gìn giữ bản sắc riêng của địa phương.

cg10.jpg
cg11.jpg
cg.jpg
Khu đô thị lấn biển nhìn từ trên cao
cg2.jpg
Cần Giờ đang dần trở thành hạt nhân kết nối chiến lược giữa TP.HCM với các địa phương lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, mở ra không gian phát triển liên vùng quy mô lớn và hướng tới kết nối quốc tế.
Ngọc Lâm- Thiên Phú
#Cần Giờ #lấn biển #đô thị du lịch #Vingroup #dự án #đại dự án #siêu dự án #TPHCM #vượt biển

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe