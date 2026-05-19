Các quan chức cấp cao Iran đưa ra loạt tuyên bố cứng rắn với Mỹ

TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ sức ép nào, trong khi các quan chức cấp cao Iran tuyên bố mọi thỏa thuận với Mỹ phải đi kèm điều kiện chấm dứt chiến tranh, dỡ bỏ trừng phạt và rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ khuất phục trước bất kỳ thế lực nào. Ông cáo buộc các đối thủ của Iran, sau khi thất bại trong việc gây sức ép quân sự, đang chuyển sang tìm cách tạo chia rẽ giữa người dân và chính quyền Tehran.



"Chúng ta sẽ không cúi đầu. Sẽ không bao giờ khuất phục trước bất kỳ thế lực nào. Chúng ta sẽ không hy sinh phẩm giá của đất nước vì lợi ích trước mắt, mà chúng ta phải điều hành đất nước một cách thận trọng", ông Pezeshkian nói.

"Bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ đều phải chấm dứt chiến tranh"

Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết, bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được với Mỹ đều phải đảm bảo chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân cũng như các lệnh trừng phạt áp đặt lên Tehran.

Theo phát ngôn viên của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội, Ebrahim Rezae, ông Gharibabadi đã trình bày các điều kiện của Iran cho một thỏa thuận với Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh trong cuộc họp báo với các thành viên của ủy ban này hôm thứ Hai (18/5).

Ông Rezaei cho biết Thứ trưởng Kazem Gharibabadi đã cập nhật cho các quan chức về những cuộc đàm phán gián tiếp đang diễn ra giữa Iran và Mỹ cũng như đề xuất được hai bên trao đổi thông qua Pakistan.

Đại diện phát ngôn dẫn lời ông Gharibabadi cho biết: "Cộng hòa Hồi giáo Iran đã gửi đề xuất mới nhất cho phía Mỹ, và vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức".

"Iran sẽ buộc Mỹ phải rút lui"

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào tối thứ Hai, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran, cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), ông Mohsen Rezaei tuyên bố “nắm đấm sắt” của lực lượng vũ trang Iran sẽ buộc Mỹ phải rút lui.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra thời hạn cho một cuộc tấn công quân sự rồi tự mình hủy bỏ nó, với hy vọng buộc người dân và các quan chức Iran phải đầu hàng... Nắm đấm sắt của lực lượng vũ trang hùng mạnh và dân tộc Iran vĩ đại sẽ buộc họ phải rút lui", ông viết.

Những phát biểu của Rezaei được đưa ra sau khi ông Trump tuyên bố hoãn cuộc tấn công quân sự quy mô lớn theo kế hoạch nhằm vào Iran, vốn được dự kiến ​​diễn ra vào thứ Ba (19/5).