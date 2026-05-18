Chiến binh đua tài tại ngày hội của Đặc công toàn quân

TPO - Từ bóng đá, bóng chuyền đến cầu lông, Pickleball, Hội thao Thể dục thể thao Đặc công toàn quân là phép thử toàn diện về sức bền, tư duy chiến thuật và tinh thần đồng đội của lực lượng tinh nhuệ.

Ngày 18/5, tại Trường Sĩ quan Đặc công, Bộ Tư lệnh Đặc công tổ chức khai mạc Hội thao Thể dục thể thao Đặc công toàn quân, với sự tham gia tranh tài của hơn 700 vận động viên.

﻿ ﻿ Tổng các lực lượng tham gia hội thao là 842 người, trong đó có 717 vận động viên đến từ các đơn vị Đặc công trong toàn quân.

Theo Binh chủng Đặc công, hội thao nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ phong trào luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao của lực lượng Đặc công toàn quân.

Hội thao gồm các nội dung thi đấu: bóng đá nam; bóng chuyền nam; cầu lông nam, nữ; Pickleball nam, nữ.

Các đơn vị tham gia thi đấu tại hội thao gồm các Lữ đoàn 1, 5, 113, 198, 429 và Trường Sĩ quan Đặc công thuộc Binh chủng Đặc công; Lữ đoàn 126 (Quân chủng Hải quân); Đặc công các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội thao, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn - Tư lệnh Binh chủng Đặc công, nhấn mạnh đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, quân sự đặc biệt, là ngày hội biểu dương sức mạnh, ý chí và tinh thần đoàn kết của chiến sĩ Đặc công; đồng thời là cột mốc quan trọng hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Binh chủng Đặc công 3 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (19/3/1967 - 19/3/2027).

Phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao của Binh chủng những năm qua không ngừng phát triển, gặt hái nhiều thành tích cao tại các giải đấu toàn quân, đã khẳng định bản lĩnh của người chiến sĩ Đặc công.

Hội thao lần này không chỉ dừng lại ở một giải đấu thông thường, mà là cuộc sát hạch toàn diện nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện thể lực, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện bản lĩnh tinh thần của bộ đội.

"Các môn thi đấu năm nay, từ bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, Pickleball... đều là môi trường tuyệt vời để rèn luyện tư duy chiến thuật, sự nhạy bén và tinh thần đồng đội hiệp đồng tác chiến", Tư lệnh Binh chủng Đặc công nói.

Lãnh đạo Binh chủng Đặc công trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia hội thao.

﻿﻿﻿ ﻿ ﻿﻿ Theo kế hoạch, hội thao sẽ bế mạc vào ngày 24/5.

