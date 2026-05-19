Ba tàu cá đang sửa chữa bị cháy trong đêm

TPO - Một vụ cháy xảy ra trong đêm tại khu vực bãi đà cảng Thắng Lợi, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị khiến 3 tàu cá đã lên đà để sửa chữa bị hư hỏng. Lực lượng chức năng phải xuyên đêm khống chế ngọn lửa để ngăn cháy lan sang các phương tiện lân cận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 18/5, tại khu vực bãi đà thuộc cảng Thắng Lợi, xã Bắc Trạch, người dân phát hiện lửa bùng phát từ các tàu cá đã lên đà sửa chữa.

Do thời điểm xảy ra vụ việc thời tiết hanh khô, các tàu nằm sát nhau và bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, sơn, dầu mỡ nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều phương tiện.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, dân quân cơ động cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Bắc Quảng Trị khẩn trương có mặt tại hiện trường triển khai phương án chữa cháy.

Ngọn lửa bùng phát trong đêm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng sử dụng nhiều phương tiện, kéo vòi phun nước từ nhiều hướng để khống chế đám cháy, đồng thời tổ chức di dời các vật dụng dễ bắt lửa và ngăn không cho lửa cháy lan sang những tàu cá neo đậu gần đó.

Sau hơn 1 giờ vật lộn với ngọn lửa, đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 19/5, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến 3 tàu cá bị hư hỏng với nhiều mức độ khác nhau.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể xuất phát từ sự cố chập điện trong quá trình sửa chữa tàu cá. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại.