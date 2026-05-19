Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
Xã hội
Chính trị Tin tức Chuyện hôm nay Phóng sự

Ba tàu cá đang sửa chữa bị cháy trong đêm

TPO - Một vụ cháy xảy ra trong đêm tại khu vực bãi đà cảng Thắng Lợi, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị khiến 3 tàu cá đã lên đà để sửa chữa bị hư hỏng. Lực lượng chức năng phải xuyên đêm khống chế ngọn lửa để ngăn cháy lan sang các phương tiện lân cận.

Hoàng Nam

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 18/5, tại khu vực bãi đà thuộc cảng Thắng Lợi, xã Bắc Trạch, người dân phát hiện lửa bùng phát từ các tàu cá đã lên đà sửa chữa.

Do thời điểm xảy ra vụ việc thời tiết hanh khô, các tàu nằm sát nhau và bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, sơn, dầu mỡ nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều phương tiện.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, dân quân cơ động cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Bắc Quảng Trị khẩn trương có mặt tại hiện trường triển khai phương án chữa cháy.

img-1669.jpg
Ngọn lửa bùng phát trong đêm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng sử dụng nhiều phương tiện, kéo vòi phun nước từ nhiều hướng để khống chế đám cháy, đồng thời tổ chức di dời các vật dụng dễ bắt lửa và ngăn không cho lửa cháy lan sang những tàu cá neo đậu gần đó.

Sau hơn 1 giờ vật lộn với ngọn lửa, đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 19/5, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến 3 tàu cá bị hư hỏng với nhiều mức độ khác nhau.

img-1670.jpg
img-1671.jpg
Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể xuất phát từ sự cố chập điện trong quá trình sửa chữa tàu cá.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể xuất phát từ sự cố chập điện trong quá trình sửa chữa tàu cá. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại.

#cháy tàu cá #cảng Thắng Lợi #tàu cá sử chữa #phòng cháy chữa cháy #chập điện #Quảng Trị

Xem nhiều