Phép màu ghép tạng: 2 người chết não hồi sinh 12 cuộc đời

TPO - Từ hai người chết não do tai nạn giao thông, 12 bệnh nhân nguy kịch được hồi sinh nhờ những ca ghép mô – tạng xuyên đêm tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Phía sau “phép màu” ấy là quyết định đầy nhân văn của những gia đình chọn trao đi sự sống trong thời khắc đau thương nhất.

Nén đau thương mất mát, gia đình đã chọn hành động nhân văn cho đi sự sống từ nguồn tạng vô giá của người thân đã chết não để những cuộc đời khác được viết tiếp

Ngày 19/5, trước giờ xuất viện, em N.G.V. (18 tuổi, ngụ Lâm Đồng, người được ghép tim thành công) chia sẻ: “Em sẽ chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt để giữ gìn trái tim của người hiến tặng cho em. Em xin cúi đầu tri ân người hiến và gia đình người hiến đã đem đến cho em cơ hội được sống tiếp trong cuộc đời này...”

Lời chia sẻ nghèn nghẹn của bệnh nhân V. không chỉ là sự biết ơn dành cho người đã hiến tạng, mà còn là minh chứng xúc động cho “phép màu” của y học và lòng nhân ái. Từ hai người chết não vì tai nạn giao thông, 12 bệnh nhân chờ chết đã được trao thêm cơ hội sống nhờ các ca ghép mô - tạng thực hiện liên tục tại Bệnh viện Chợ Rẫy thời gian qua.

Các bác sĩ giành một phút mặc niệm, tri ân người quá cố trước khi tiếp nhận tạng hiến

Phía sau những con số ấy là hai gia đình đã đưa ra quyết định đầy dũng cảm trong tận cùng đau thương: hiến tạng người thân để cứu những cuộc đời khác.

Theo thông tin từ bệnh viện, ngày 19/4, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận thông tin về nữ bệnh nhân N.T.N.D. (SN 1971, ngụ Đồng Tháp) bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Khi mọi hy vọng cứu chữa không còn, trong thời khắc đau đớn nhất, gia đình bệnh nhân đã chủ động ngỏ ý hiến mô - tạng cứu người. Ngay trong đêm, các ê-kíp của Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức hội chẩn liên viện, đánh giá khả năng hiến tạng và nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang để phối hợp xử trí.

Sau khi được gia đình đồng thuận, bệnh nhân được chuyển về TPHCM để thực hiện quy trình hiến tạng.

Từ nguồn tạng được hiến bởi 2 người chết não, các bác sĩ đã liên tiếp thực hiện các cuộc ghép cứu sống 12 trường hợp bị suy tạng giai đoạn cuối

Từ nghĩa cử ấy, các bác sĩ đã tiếp nhận được tim, gan, hai thận và một giác mạc để ghép cho 6 bệnh nhân chỉ trong vòng 24 giờ. Đặc biệt, lá gan của người hiến được chia đôi để ghép cho hai bệnh nhân ở hai bệnh viện khác nhau. Một phần gan được ghép cho nam bệnh nhân K.C.T. (SN: 1987, ngụ Cần Thơ) tại Bệnh viện Chợ Rẫy, phần còn lại chuyển sang Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để ghép khẩn cấp cho một bệnh nhi nguy kịch.

Theo các bác sĩ, đây là ca ghép cực kỳ áp lực vì ê-kíp phải tính toán chính xác thể tích gan đủ cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Trong khi đó, bệnh nhi đang ở giai đoạn nguy kịch, đòi hỏi toàn bộ quy trình phải được triển khai thần tốc để giữ “thời gian vàng”.

Những món quà sự sống vô giá được các bác sĩ cẩn trọng nâng niu

Chỉ ba ngày sau, đêm 22/4, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục tiếp nhận thêm một trường hợp hiến tạng khác. Đó là anh B.M.T. (SN: 1985, quê Thanh Hóa), bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông.

Theo người thân chia sẻ, lúc còn sống, anh và vợ từng nhiều lần nói về mong muốn hiến mô - tạng sau khi qua đời để cứu người. Vì vậy, khi bệnh nhân được xác định chết não, gia đình đã quyết định thực hiện tâm nguyện ấy. Khoảnh khắc khiến nhiều nhân viên y tế xúc động là khi ký đơn đồng ý hiến tạng của chồng, người vợ cũng đăng ký hiến mô - tạng của chính mình.

Những cuộc chạy đua với 'tử thần' đã liên tiếp được Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện, thành công giữ lại sự sống cho người bệnh sau các cuộc ghép xuyên đêm

Từ trường hợp hiến này, các bác sĩ tiếp nhận được tim, gan, hai thận và hai giác mạc, tiếp tục cứu sống thêm 6 bệnh nhân khác.

TS.BS Dư Thị Ngọc Thu - Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong số 12 ca ghép vừa qua, có ít nhất 3 trường hợp ở tình trạng “cấp cứu tối khẩn”, nghĩa là nếu không được ghép kịp thời, bệnh nhân gần như không còn cơ hội sống.

Một trong số đó là nam bệnh nhân N.G.V. chàng trai 18 tuổi bị suy tim nặng trên nền bệnh cơ tim giãn. “Em biết ở đâu đó có một gia đình đang chịu mất mát rất lớn để em có cơ hội được sống tiếp. Em sẽ sống thật tốt để không phụ lòng người đã hiến trái tim cho mình” - bệnh nhân xúc động nói trước ngày ra viện.

Nam bệnh nhân 18 tuổi hồi sinh kỳ diệu sau khi được ghép tim thành công

Không chỉ là cuộc chạy đua về chuyên môn, phía sau các ca ghép còn là bài toán lớn về kinh phí điều trị. Theo TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, trong số các bệnh nhân ghép tạng vừa qua có nhiều trường hợp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là hai ca ghép tim đều là người trẻ tuổi.

Nhiều gia đình từng rơi vào tâm trạng giằng xé khi đứng trước quyết định ghép tạng vì chi phí điều trị quá lớn. Tuy nhiên, nhờ bảo hiểm y tế cùng sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, các bệnh nhân cuối cùng vẫn có cơ hội bước vào ca ghép sinh tử.

TS.BS Dư Thị Ngọc Thu (Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người) cùng ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy đến tiễn biệt người hiến tạng và thăm hỏi, động viên gia quyến

BS-CK2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, điều đặc biệt nhất trong chuỗi ghép tạng vừa qua không chỉ nằm ở số ca ghép thành công, mà là sự xuất hiện “đúng lúc” của nguồn tạng hiến cho các bệnh nhân đang ở ranh giới sinh tử.

“Trong nhiều trường hợp suy gan, suy tim nặng, nếu không có nguồn tạng thay thế kịp thời thì nguy cơ tử vong là rất cao. Những ca ghép vừa qua cho thấy giá trị vô cùng lớn của nghĩa cử hiến tạng và sự phối hợp khẩn cấp giữa các bệnh viện, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng cộng đồng xã hội” - BS Việt nói.