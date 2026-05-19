Làm giả xuất xứ bếp điện từ, nhân viên quản lý cửa hàng điện máy bị khởi tố

TPO - Nắm bắt được tâm lý khách hàng, nhân viên một cửa hàng điện máy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tự đặt in nhãn hàng hóa của sản phẩm nhằm thay đổi nguồn gốc xuất xứ. Qua đó, nâng giá sản phẩm để kiếm lời.

Ngày 19/5, thông tin từ VKSND khu vực 1 (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Trung Kiên (SN 1998, tạm trú tại phường Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Buôn bán hàng giả”.

Theo điều tra ban đầu, Vũ Trung Kiên được Công ty TNHH Cavahome (trụ sở tại phường An Nhơn, TP HCM), giao quản lý toàn bộ hoạt động nhập hàng, bán hàng tại chi nhánh Nam Hải Luxury (địa chỉ 277 Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Cơ quan chức năng kiểm tra tại chi nhánh Nam Hải Luxury.

Trong quá trình quản lý, Kiên nhận thấy khách hàng lo sợ chất lượng đối với sản phẩm bếp điện từ có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc cũng như sản phẩm bếp điện từ có nguồn gốc được lắp ráp tại Việt Nam, thích sản phẩm có nguồn gốc từ Thái Lan hoặc Đức.

Trong khi đó, bếp điện từ tại Chi nhánh Nam Hải Luxury đều có nguồn xuất xứ từ Trung Quốc hoặc lắp ráp tại Việt Nam.

Để thay đổi nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm bếp điện từ nhằm dễ dàng bán trên thị trường và nâng giá sản phẩm để kiếm lời, Kiên đã tự đặt in nhãn hàng hóa của sản phẩm bếp điện từ, thay đổi thông tin về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm từ nước Trung Quốc hoặc lắp ráp tại Việt Nam thành nguồn gốc xuất xứ từ nước Thái Lan và nước Đức. Đồng thời, thay đổi thông tin công ty xuất khẩu có địa chỉ từ nước Thái Lan, Đức.

Sau đó, xé bỏ các nhãn gốc và dán nhãn hàng hóa giả do Kiên tự đặt in lên 5 bếp điện từ, có tổng giá trị 61,4 triệu đồng và đưa ra thị trường bán nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.