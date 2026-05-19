Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Làm giả xuất xứ bếp điện từ, nhân viên quản lý cửa hàng điện máy bị khởi tố

Nguyễn Thảo

TPO - Nắm bắt được tâm lý khách hàng, nhân viên một cửa hàng điện máy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tự đặt in nhãn hàng hóa của sản phẩm nhằm thay đổi nguồn gốc xuất xứ. Qua đó, nâng giá sản phẩm để kiếm lời.

Ngày 19/5, thông tin từ VKSND khu vực 1 (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Trung Kiên (SN 1998, tạm trú tại phường Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Buôn bán hàng giả”.

Theo điều tra ban đầu, Vũ Trung Kiên được Công ty TNHH Cavahome (trụ sở tại phường An Nhơn, TP HCM), giao quản lý toàn bộ hoạt động nhập hàng, bán hàng tại chi nhánh Nam Hải Luxury (địa chỉ 277 Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

unknown.jpg
Cơ quan chức năng kiểm tra tại chi nhánh Nam Hải Luxury.

Trong quá trình quản lý, Kiên nhận thấy khách hàng lo sợ chất lượng đối với sản phẩm bếp điện từ có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc cũng như sản phẩm bếp điện từ có nguồn gốc được lắp ráp tại Việt Nam, thích sản phẩm có nguồn gốc từ Thái Lan hoặc Đức.

Trong khi đó, bếp điện từ tại Chi nhánh Nam Hải Luxury đều có nguồn xuất xứ từ Trung Quốc hoặc lắp ráp tại Việt Nam.

Để thay đổi nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm bếp điện từ nhằm dễ dàng bán trên thị trường và nâng giá sản phẩm để kiếm lời, Kiên đã tự đặt in nhãn hàng hóa của sản phẩm bếp điện từ, thay đổi thông tin về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm từ nước Trung Quốc hoặc lắp ráp tại Việt Nam thành nguồn gốc xuất xứ từ nước Thái Lan và nước Đức. Đồng thời, thay đổi thông tin công ty xuất khẩu có địa chỉ từ nước Thái Lan, Đức.

Sau đó, xé bỏ các nhãn gốc và dán nhãn hàng hóa giả do Kiên tự đặt in lên 5 bếp điện từ, có tổng giá trị 61,4 triệu đồng và đưa ra thị trường bán nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Thảo
#chi nhánh #nhắn mác #bị can #bếp điện từ #Đắk Lắk

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe