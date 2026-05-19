Voi nặng 4,6 tấn ở Đắk Lắk bất ngờ chết

TPO - Sau khi đi thăm voi như thường lệ, nài voi phát hiện con voi đực của gia đình đã chết. Gia đình chủ voi có nguyện vọng đem xác voi về chôn cất theo phong tục địa phương.

Ngày 19/5, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk xác nhận, một con voi nhà bất ngờ chết chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ sáng 18/5, ông Y Lít Ksơr là chủ kiêm nài voi đi thăm voi như thường lệ thì phát hiện voi đã chết nên đã báo cho Trung tâm Bảo tồn voi. Đến 14 giờ cùng ngày, các cơ quan chức năng liên quan đã đến hiện trường để kiểm tra, xác minh nguyên nhân voi bị chết.

Voi đực P Lăng chết chưa rõ nguyên nhân.

Cơ quan chức năng nhận định voi Plăng chết không rõ nguyên nhân, chưa phát hiện có tác động ngoại lực hay bất kỳ tác động nào từ con người.

Theo ông Y Lít Ksơr, từ tháng 3/2026, voi bắt đầu có biểu hiện động dục, không thể hiện hung dữ hay đuổi người. Tính đến ngày 17/5, voi vẫn ăn uống và hoạt động bình thường, không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào về sức khoẻ. Tuy nhiên, vào ngày 17/5, khu vực chăn thả voi P Lăng có mưa lớn và sấm sét.

Voi P Lăng năm nay 44 tuổi, là voi đực, có hai ngà, nặng 4,6 tấn, được hợp đồng nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk từ tháng 1/2026 để không phục vụ du lịch cưỡi voi.

Sau khi voi chết, bà H’ Bluôn Êban là đại diện chủ voi có nguyện vọng đem xác voi về chôn cất theo phong tục địa phương, không yêu cầu các cơ quan chức năng mổ khám để xác định nguyên nhân chết của cá thể voi nêu trên.

Gia đình cam kết không sử dụng và buôn bán các bộ phận của voi đã chết nêu trên, đồng ý chôn cất xác voi theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để không gây ảnh hưởng đến môi trường.