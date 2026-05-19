Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Voi nặng 4,6 tấn ở Đắk Lắk bất ngờ chết

Nguyễn Thảo

TPO - Sau khi đi thăm voi như thường lệ, nài voi phát hiện con voi đực của gia đình đã chết. Gia đình chủ voi có nguyện vọng đem xác voi về chôn cất theo phong tục địa phương.

Ngày 19/5, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk xác nhận, một con voi nhà bất ngờ chết chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ sáng 18/5, ông Y Lít Ksơr là chủ kiêm nài voi đi thăm voi như thường lệ thì phát hiện voi đã chết nên đã báo cho Trung tâm Bảo tồn voi. Đến 14 giờ cùng ngày, các cơ quan chức năng liên quan đã đến hiện trường để kiểm tra, xác minh nguyên nhân voi bị chết.

1111.jpg
Voi đực P Lăng chết chưa rõ nguyên nhân.

Cơ quan chức năng nhận định voi Plăng chết không rõ nguyên nhân, chưa phát hiện có tác động ngoại lực hay bất kỳ tác động nào từ con người.

Theo ông Y Lít Ksơr, từ tháng 3/2026, voi bắt đầu có biểu hiện động dục, không thể hiện hung dữ hay đuổi người. Tính đến ngày 17/5, voi vẫn ăn uống và hoạt động bình thường, không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào về sức khoẻ. Tuy nhiên, vào ngày 17/5, khu vực chăn thả voi P Lăng có mưa lớn và sấm sét.

Voi P Lăng năm nay 44 tuổi, là voi đực, có hai ngà, nặng 4,6 tấn, được hợp đồng nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk từ tháng 1/2026 để không phục vụ du lịch cưỡi voi.

Sau khi voi chết, bà H’ Bluôn Êban là đại diện chủ voi có nguyện vọng đem xác voi về chôn cất theo phong tục địa phương, không yêu cầu các cơ quan chức năng mổ khám để xác định nguyên nhân chết của cá thể voi nêu trên.

Gia đình cam kết không sử dụng và buôn bán các bộ phận của voi đã chết nêu trên, đồng ý chôn cất xác voi theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Nguyễn Thảo
#voi đực #chế #trong rừng #phát hiện #phong tục #Đắk Lắk

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe