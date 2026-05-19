Bệnh viện T.Ư Cần Thơ lên tiếng về clip xô xát trong bệnh viện

TPO - Đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một cán bộ của bệnh viện đánh người nhà bệnh nhân trong khuôn viên là sai sự thật.

Sáng 19/5, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Hành chính – Quản trị, Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BV T.Ư) Cần Thơ cho biết, phía bệnh viện đã nắm được thông tin một số đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ‘tố’ người của bệnh viện hành hung người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, thông tin này không đúng sự thật, sai lệch bản chất vụ việc.

Cảnh xô xát lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip).

Lãnh đạo Phòng Hành chính – Quản trị, BV T.Ư Cần Thơ xác nhận, ngày 13/5 có vụ xô xát xảy ra tại khuôn viên bệnh viện như clip được chia sẻ. Tuy nhiên, không phải xô xát giữa nhân viên y tế với người nhà bệnh nhân, mà giữa lực lượng bảo vệ nội bộ của bệnh viện (mặc áo trắng) với người bán hàng rong (áo xanh da trời) lẻn vào bán hàng trái phép trong khu điều trị của bệnh viện.

Theo nội quy bệnh viện, khu vực khuôn viên trong bệnh viện cấm bán hàng rong, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh y tế. "Bệnh viện đã nhắc nhở rất nhiều lần trước đó với người bán hàng rong này, nhưng người này vẫn cố tình không chấp hành. Hệ thống camera an ninh của bệnh viện đã ghi hình rõ ràng cảnh người đàn ông này tay cầm nhiều ly nước, cố tình lẻn vào sâu trong các khu điều trị nội trú để chèo kéo, bán hàng", phía BV T.Ư Cần Thơ thông tin.

Ngày 13/5, khi phát hiện người đàn ông trên tiếp tục vào bệnh viện bán nước dạo, lực lượng bảo vệ nhắc nhở, nhưng người này không hợp tác, còn có thái độ thách thức, chống đối quyết liệt, và lao vào đánh lực lượng bảo vệ bệnh viện trước.

Sau đó, bệnh viện đã báo chính quyền địa phương tới can thiệp, xử lý. Công an phường Tân An đã mời người đàn ông áo xanh về trụ sở làm việc.

Trước đó, tối 18/5, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, clip ghi lại cảnh xô xát giữa một người đàn ông mặc áo trắng và một người mặc áo xanh, tiếp đó có 2 người trong trang phục của lực lượng an ninh trật tự cơ sở đến can ngăn. Sự việc được cho diễn ra tại hành lang BV T.Ư Cần Thơ, trước sự chứng kiến của nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân. Clip được chia sẻ kèm với nội dung tố cáo nhân viên y tế của BV T.Ư Cần Thơ đánh người nhà bệnh nhân, nên gây xôn xao dư luận, nhiều người chia sẻ lại.