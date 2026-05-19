Hà Nội đang thực hiện giải phóng mặt bằng 1.428 dự án

TPO - Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 1.428 dự án, trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm.

Ngày 19/5, UBND TP Hà Nội thông tin báo chí về tình hình công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai GPMB khoảng 1.428 dự án (gồm: 1.281 dự án vốn ngân sách; 147 dự án vốn ngoài ngân sách), trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

GPMB trên tuyến đường Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội)

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP, phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Hà Nội xác định việc đẩy nhanh tiến độ GPMB, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND Thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các “điểm nghẽn” trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng kết nối vùng và các dự án trọng điểm của Thủ đô.

Ban Thường vụ Thành ủy đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hiện trường và kiểm điểm tiến độ hằng tuần đối với các dự án trọng điểm. Thành ủy Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo GPMB các dự án trọng điểm của Thành phố, do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng Ban.

GPMB khu Vạn Kiếp

Với sự vào cuộc quyết liệt, nhiều dự án tồn tại kéo dài nhiều năm đã được hoàn thành GPMB, như: 4 cầu vượt sông Hồng (cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc, cầu Ngọc Hồi); tuyến Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục); tuyến Vành đai 4 – Vùng Thủ đô; nút giao đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70; tuyến đường Tam Trinh.

Thành phố đang tập trung triển khai GPMB đối với các tuyến vành đai (2,5, 3 và 3,5), các đường giao thông trọng điểm và 03 cầu vượt sông Hồng còn lại (cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát) trong đó tiến độ hoàn thành GPMB xong trước 30/6/2026 đối với 3 cầu vượt sông Hồng, các đoạn tuyến còn lại đường vành đai 2,5.

Ngoài ra, Thành phố đang thực hiện GPMB, đầu tư xây dựng 9 dự án lớn, trong đó có Dự án Khu đô thị thể thao Olympic; Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị; Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và Đông Anh; Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP - Loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT)...