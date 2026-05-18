Hưng Yên: Người dân bất lực nhìn đất hoa màu bị cuốn trôi do hút cát trên sông Hồng

TPO - Tình trạng khai thác cát gây sạt lở tại bờ sông Hồng qua địa phận xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên đang trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

Ngang nhiên hút cát giữa ban ngày

Nhiều người dân tại đây xã Châu Linh cho biết, so với diện tích ban đầu, đến nay, "bờ xôi ruộng mật" của người dân đã bị sạt hàng chục sào. Cuốn theo đó là công sức trồng trọt suốt nhiều tháng của họ.

Bà Sáng (thôn Kiến Châu) cho biết, 3 sào trồng hoa màu của bà vừa bị cuốn trôi xuống dòng nước, hết sức xót xa.

Để bảo vệ đất đai, một số người dân đã tập hợp khua chiêng, gõ kẻng đuổi tàu hút cát, thế nhưng các tàu này vẫn bất chấp hoạt động ngày đêm.

Tàu hút cát hoạt động ngay gần bãi đất nông nghiệp đang canh tác của người dân

Đỉnh điểm là vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 12/5/2026, người dân thôn Kiến Châu đã trực tiếp ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh các tàu hút cát hoạt động công khai sát bờ sông.

Theo hình ảnh phản ánh, các tàu này tiếp cận rất gần bờ, thực hiện hút cát trái quy định, gây ra những đợt sạt lở đất bờ sông Hồng thuộc địa phận thôn Kiến Châu ngay trong thời điểm người dân đang sinh hoạt và canh tác. Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền xã nhận được phản ánh. Trước đó, ngày 13/1/2026, người dân các thôn Nam Mẫu và Phương Trù cũng đã kiến nghị khẩn cấp về việc khai thác cát gây sạt lở hành lang sông Hồng.

Chiều dài đoạn sạt lở gần tàu hút cát được ghi nhận chiều dài đến 600m

Bờ sông bị "băm nát", đê điều bị đe dọa

Về vấn đề này, UBND tỉnh Hưng Yên và Chi cục Thủy lợi tỉnh khẳng định vị trí sạt lở tương ứng với không gian khai thác giao cho Công ty TNHH Minh Phương từ tháng 10/2025. Cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu đơn vị dừng hoạt động.

Theo báo cáo của UBND xã Châu Ninh, qua kiểm tra thực địa, cơ quan chức năng ghi nhận vị trí bờ sông bị sạt lở tương ứng từ K96+200 đến K96+800 thuộc đê tả sông Hồng, địa phận thôn Kiến Châu.

Chiều dài đoạn sạt lở lên tới 600m, lấn sâu vào bãi từ 3-5m, với độ sâu từ mặt bãi đến mực nước hiện tại khoảng 4-5m. Đáng lo ngại hơn, vị trí sạt lở chỉ cách chân đê bối Khoái Châu từ 120 - 200m. Tình trạng này không chỉ làm mất đất canh tác của bà con nông dân mà còn uy hiếp nghiêm trọng đến sự ổn định của đoạn hành lang bờ sông và các công trình đê điều phục vụ phòng chống lụt bão.

Tàu hút cát hoạt động liên tục giữa ban ngày

UBND xã cho biết, đơn vị thực hiện khai thác cát tại khu vực này là Công ty TNHH Minh Phương (Công ty Minh Phương), hoạt động theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 1282/GP-UBND do UBND tỉnh Hưng Yên cấp ngày 7/10/2025.

Mặc dù có giấy phép, nhưng doanh nghiệp này đã bị yêu cầu dừng ngay hoạt động khai thác tại các vị trí đang xảy ra sạt lở và phải di chuyển phương tiện về đúng tọa độ quy định. Tuy nhiên, công tác giám sát đang gặp rất nhiều khó khăn. UBND xã Châu Ninh thừa nhận do hạn chế về phương tiện tuần tra đường thủy (không có xuồng cao tốc) nên xã không thể thực hiện việc tuần tra, kiểm soát các tàu hút cát theo yêu cầu. Sự thiếu hụt công cụ hỗ trợ này đã tạo kẽ hở cho các phương tiện khai thác sai vị trí hoặc vi phạm quy định pháp luật.

Hoa màu của người dân bị cuốn trôi cùng dòng nước

Trước diễn biến phức tạp và sự bức xúc của nhân dân, ngày 15/5, UBND xã Châu Ninh đã ban hành văn bản số 501/UBND-KT gửi Công ty Minh Phương và các đơn vị liên quan. Theo đó, chính quyền xã yêu cầu Công ty Minh Phương dừng ngay mọi hoạt động khai thác cát theo giấy phép đã cấp cho đến khi khắc phục xong tình trạng sạt lở.

Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động trở lại sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn và đạt yêu cầu. Đồng thời, Công ty Minh Phương phải thực hiện đánh giá tác động địa hình, dòng chảy và khắc phục các khu vực sạt lở theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Để đảm bảo an ninh trật tự, UBND xã Châu Ninh cũng đã kiến nghị Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên vào cuộc điều tra, xác định chính xác nguyên nhân gây sạt lở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của Công ty Minh Phương nếu có. Người dân xã Châu Ninh đang trông chờ vào sự quyết liệt của các cấp chính quyền để bảo vệ dòng sông Hồng trước vấn nạn "cát tặc" đội lốt doanh nghiệp được cấp phép.

Được biết, đến ngày hôm nay 18/5, các tàu hút cát của doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động trên dòng sông Hồng.