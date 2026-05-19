Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Người đảng viên phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, cuộc đời các cụ, các bác, các lão thành cách mạng nhắc chúng ta một điều giản dị mà sâu sắc: Người đảng viên cộng sản không chỉ sống cho riêng mình. Người đảng viên phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân...

Huy hiệu Đảng được khắc trong lòng Đảng, trong lòng Nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm, 75 năm, 70 năm, đợt 19/5/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.



Đợt 19/5/2026, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 8.511 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi đảng trở lên.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định đã công bố quyết định của Ban Bí thư tặng Huy hiệu 80 năm tuổi đảng đợt 19/5/2026 cho 35 đảng viên đủ điều kiện nhận Huy hiệu Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Ông Vũ Đăng Định cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi đảng đợt 19/5/2026 cho 50 đảng viên đủ điều kiện nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 12 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 38 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành. Ảnh: TTXVN.



Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi lời hỏi thăm, lời chúc mừng tới các cụ, các bác, các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự ghi nhận của Đảng đối với cả một đời phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến, là biểu tượng của lòng trung thành, của danh dự, của lời thề son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân.

Dù ở đâu, làm gì, các đồng chí đều có một điểm chung rất đáng kính trọng. Đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; giữ gìn phẩm chất, danh dự, khí tiết của người đảng viên cộng sản. Có thể chức vụ, công việc, hoàn cảnh mỗi người khác nhau, nhưng lý tưởng thì đều thống nhất - đó là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

"Chính những điều đó làm nên sự cao quý của Huy hiệu Đảng. Tấm huy hiệu không chỉ được gắn trên ngực áo, đóng khung trên tường; điều đặc biệt, Huy hiệu Đảng được khắc trong lòng Đảng, trong lòng Nhân dân, như một biểu tượng của niềm tin, của lý tưởng, của cống hiến và trách nhiệm nêu gương", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, nhìn vào các đồng chí đảng viên lão thành, chúng ta càng hiểu sâu sắc một điều: Sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh. Sức mạnh ấy trước hết nằm ở từng con người cộng sản cụ thể; nằm ở phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.

Một Đảng muốn lãnh đạo được nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của Nhân dân. Một người đảng viên muốn vận động, thuyết phục quần chúng thì trước hết phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, đặt mình trong kỷ luật của Đảng và sự giám sát của Nhân dân. Một thế hệ cán bộ muốn gánh vác trọng trách đất nước thì phải biết tri ân lịch sử cách mạng, kính trọng thế hệ đi trước, tự soi vào những tấm gương mẫu mực để sửa mình, rèn mình, nâng mình lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, cuộc đời các cụ, các bác, các đồng chí nhắc chúng ta một điều giản dị mà sâu sắc: Người đảng viên cộng sản không chỉ sống cho riêng mình. Người đảng viên phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; biết đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết; càng giữ cương vị cao càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm; càng có quyền lực càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của Nhân dân.

Vì nhân dân mà đổi mới và phát triển

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thời cơ rất lớn, yêu cầu rất cao, khó khăn, thách thức nhiều. Chúng ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nâng cao đời sống Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, muốn làm được những việc lớn đó, Đảng ta phải thật sự trong sạch, vững mạnh. Nhà nước phải thật sự của dân, do dân, vì dân. Cán bộ, đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Mọi việc làm phải hướng tới mục tiêu cao nhất là đất nước hùng cường, Nhân dân ấm no, tự do, hạnh phúc.

Trong hành trình ấy, truyền thống cách mạng của các thế hệ đảng viên lão thành là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá. Đó không chỉ là lịch sử để chúng ta tự hào, mà còn là nền tảng để chúng ta hành động. Đó không chỉ là di sản để trân trọng, mà còn là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 19/5, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 8.511 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó, có nhiều đồng chí được nhận Huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên. Đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ Thủ đô. Nhưng tự hào luôn đi liền với trách nhiệm. Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao.

Trách nhiệm của Hà Nội là làm cho truyền thống cách mạng tiếp tục tỏa sáng trong từng tổ chức Đảng, từng cơ quan, đơn vị, từng khu dân cư, từng cán bộ, đảng viên; để người dân Thủ đô thấy Đảng ở gần mình, lắng nghe mình, hiểu mình, vì mình và hành động vì cuộc sống của mình.

Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại; đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh; đi đầu trong giữ gìn kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống Nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí đảng viên cao tuổi. Thành phố phải thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các bác, các đồng chí. Đây không chỉ là tình cảm, mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo lý của Đảng bộ Thủ đô.

"Mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trao hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng: Đảng đã lớn lên từ Nhân dân, vì Nhân dân mà chiến đấu, vì Nhân dân mà hy sinh, vì nhân dân mà đổi mới và phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay phải sống, làm việc, cống hiến sao cho xứng đáng với lịch sử vẻ vang của Đảng, với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.